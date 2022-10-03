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MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında, evli mi? Burak Kaya eskiden Hollywood filminde de rol almış

03.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Burak Kaya ile ilgili bilgiler merak ediliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Kaya yaptığı yemekler ve söylemleri ile dikkat çeken isimlerden biri. Burak Kaya’nın yeni bölümde kızı olduğunu açıklamasının ardından izleyiciler araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında, evli mi?

MasterChef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında, evli mi? Burak Kaya eskiden Hollywood filminde de rol almış

MasterChef Burak Kaya’nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. MasterChef 2022 yarışmacıları arasında yer alan Burak Kaya yeni bölümde hiç evlenmediğini ve bir kızı olduğunu açıkladı. Kaya’nın kızı bir kedi ve ismi Hira. Başarılı yarışmacı daha önce reklam projelerinde ve bir Hollywood filminde rol almış.
MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?
MasterChef 2022 kadrosunda yer alan Burak Kaya yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Daha önce oyunculuk deneyimi olan yarışmacı yeniden oyunculuk mesleğine geri döndüğünü açıkladı. İşletmecilik de yapan Kaya daha önce aşçılık yapmış. Mutfağa yedi sene ara veren Kaya, MasterChef ile yeniden bu alana yönelmiş. Burak Kaya daha önce reklam projelerinde ve bir Hollywood filminde rol almış.

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