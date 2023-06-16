MasterChef Burak Kaya'ya mesaj yağdı! "Oradaki kaosu yaşamak istemedim"

MasterChef All Star 2023 yarışmacı kadrosu belli olmaya başladı. 2018 yılından bu yana mücadele eden yarışmacılar, gruplara ayrıldı ve her hafta ana kadro için rekabet ediyor.

2023 MasterChef'in yarışmacıları arasında dikkat çeken bir isim yok. Burak Kaya yarışmaya dahil olmayınca ünlü yarışmacıya sosyal medyadan mesaj yağdı.

Burak Kaya ise bir açıklama yaparak "Orada olmayı all-star'da olmayı kendim istemedim. Oradaki kaosu istemediğimden dolayı tercih etmedim katılmadım. Sizlerin desteğini her zaman yanımda hissettim. Çok güzel mesajlar atıyorsunuz 'gözlerimiz seni arar diyenler'. Bunun için çok teşekkürler ama böylesi daha iyi ve mutlu olacağım için böyle olmasını istedim. Sizlerinde affına sığınarak hakkınızı helal edin" dedi.

