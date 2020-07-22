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Masterchef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna hayatı ve eşi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Tv8 ekranlarına gelen Masterchef programının 3. sezonu tam gaz ile başladı. Yayınlandığı günlerde reyting listesindeki ilk sırasını kimseye kaptırmayan Masterchef programının jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturuyor. Programının gördüğü ilgiden sonra İtalyan şef Danilo’nun hayatı ve Türkiye macerasının başlangıcı merak ediliyor.

Masterchef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna hayatı ve eşi!

Türk kültürüne olan sevgisi ile tanınan İtalyan Danilo Zanna kendine has aksanı ve güler yüzlülüğü ile sempati topluyor. Türk halkının sevdiği yabancı damat Danilo Zanna Masterchef yarışmasındaki jüri üyeliğinden öncesinde kadın programlarına katıldı ve Gupse Özay’ın “Görümce” filminde rol aldı. Eğlenceli kişiliğini yansıtan sosyal medya paylaşımlarıyla popülaritesini arttıran Danilo Zanna hakkında vatandaşlar araştırmalarını çoğalttı. Ünlü şef hakkında “Danilo Zanna kimdir, Danilo Zanna nereli, kaç yaşında” ve “Danilo Zanna’nın eşi kimdir, Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli?” sorularının cevaplarını aramaya başladı.

Masterchef’in İtalyan Şefi Danilo Zanna Hayatı: Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında?

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İtalyan şef Danilo Zanna doğum tarihi 15 Nisan 1982 olarak bilinir. İtalya’nın Prato şehrinde doğan Danilo Zanna yaş olarak 38 yaşındadır. Danilo Zanna boy ve kilo olarak 181 cm boyunda ve 79 kilodur. Danilo Zanna burcu ile koçtur.
Üç kardeşin en küçüğü olan Danilo Zanna çocukluğundan itibaren aile restoranında çalışarak mutfağa olan ilgisini arttırdı. Ardından Danilo Zanna üniversite için İtalya’da Gastronomi okudu. İtalyan mutfağı üzerinde yönelen Danilo Zanna okulu bitirdikten sonra Türk mutfağına sempati duymaya başladı. Türk mutfağını deneyimlemek için Danilo Zanna Türkiye’ye seyahat etti. Seyahati sırasında Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı. Aradığı aşkı bulan Danilo Zanna 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenerek Türkiye’ye yerleşti.
Türkiye’de yaşamaya başladıktan sonra televizyon önünde birçok iş yapan Danilo Zanna İtalyan-Türk kültürünü birleştirdiği bir restoran açtı. Sonrasında Danilo Zanna Zahide Yetiş ve Derya Baykal’ın sunduğu kadın programlarında yemek yaptı.
Ünlü şef Danilo Zanna’nın Türk halkı tarafından tanınması ise Planet Mutfak kanalında “İtalyan İşi” yemek programı sundu. Planet Mutfak kanalında İtalyan-Türk kültürünün tariflerini yer veren Danilo Zanna izleyicileri tarafından benimsendi. İtalyan İşi programının bitmesinden sonra Danilo Zanna ATV’de ekranlara gelen “Elin Oğlu” formatında yer aldı. Bu program ile tanınan Danilo Zanna Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfak Enstitüsü’nde İtalyan yemekleri üzerine çalışmalar yaptı.
Danilo Zanna sonraki yıllarda ise Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı ve Lezzet Akademisi projeleri ile ekran önüne gelmeye devam etti. Danilo Zanna Wilco Van Herpen ile birlikte “Avrupa’dan Anadolu’ya Lezzetler” gezi programını yaptı.
TV 8 kanalında gelen Masterchef programının 2. sezonuna dahil olan Danilo Zanna 2019 yılında Youtube kanalı açarak dijital platforma giriş yaptı. Youtube kanalında kendi hayatından kesitlere yer veren Danilo Zanna bol miktarda yemek tarifleri vermeyi ihmal etmiyor. Eğlenceli tavırları ve mizah anlayışıyla dikkat çeken Danilo Zanna “Danilo Zanna İle İtalyan İşi Komedi” isimli tek kişilik gösterisiyle izleyicisinden tam not aldı.
2020 yılında ise Danilo Zanna babası Armando Zanna'nın vefatı ile sarsıldı.

Danilo Zanna’nın Eşi: Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek kimdir? Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli? Tuğçe Demirbilek ne iş yapar?

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Danilo Zanna ile 2012 yılında hayatını birleştiren Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun’da doğdu. Tuğçe Demirbilek'in aslen Giresunlu olduğunu söylemek mümkündür. Tuğçe Demirbilek burcu ise balıktır.
Kişisel gelişim ve meditasyona olan ilgisi ile fark yaratan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2103 yılında oğullarını kucaklarına aldı. Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet ile zevkli karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.
Kişisel gelişim ve meditasyona olan ilgisi ile fark yaratan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2103 yılında oğullarını kucaklarına aldı. Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet ile zevkli karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

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