Masterchef Dilan kimdir? Masterchef Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Dilan Karataş, Masterchef 2022 ana kadrosuna giren 14. yarışmacı oldu. 16 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada chili con carne ikinci aşamada ise yoğurt ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Dilan Karataş 14. finalist seçildi. Peki Masterchef Dilan Karataş nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte masterchef Dilan hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 14. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 16 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanan bölümünde, 14. finalist Dilan Karataş seçildi.

MASTERCHEF 2022 DİLAN KARATAŞ KİMDİR?

Aslen Malatyalı olan Dilan Karataş 20 yaşındadır. Dilan Karataş yaptığı yemekle birinci seçilirken yaratıcılık tabağı olan 2. turda da birinci gelerek Masterchef 2022'nin ana kadrosunun 14. yarışmacısı seçildi.





