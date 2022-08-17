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Masterchef Dilan kimdir? Masterchef Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

17.08.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Dilan kimdir? sorusu gündemde yer aldı. Ekranların sevilen yemek yarışması programında ana kadro düelloları devam ediyor. 16 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanan bölümde ana kadroya kalan Dilan, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Masterchef Dilan Karataş kimdir? Masterchef ana kadro yarışmacısı Dilan nereli, evli mi, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Masterchef 2022 ana kadro 14. önlüğü alan yarışmacı Dilan Karataş...

Masterchef Dilan kimdir? Masterchef Dilan Karataş kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli?

Dilan Karataş, Masterchef 2022 ana kadrosuna giren 14. yarışmacı oldu. 16 Ağustos akşamı yayınlanan bölümde 2 aşamalı tadım tabağı istendi. İlk aşamada chili con carne ikinci aşamada ise yoğurt ile yaratıcılık tabağı istendi. Değerlendirmelerin sonucunda Dilan Karataş 14. finalist seçildi. Peki Masterchef Dilan Karataş nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte masterchef Dilan hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MASTERCHEF 14. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM SEÇİLDİ?

MasterChef ana kadro için mücadeleler tüm heyecanıyla devam ediyor. MasterChef'in 16 Ağustos 2022 Salı akşamı yayınlanan bölümünde, 14. finalist Dilan Karataş seçildi.

dilan tabak

MASTERCHEF 2022 DİLAN KARATAŞ KİMDİR?

Aslen Malatyalı olan Dilan Karataş 20 yaşındadır. Dilan Karataş yaptığı yemekle birinci seçilirken yaratıcılık tabağı olan 2. turda da birinci gelerek Masterchef 2022'nin ana kadrosunun 14. yarışmacısı seçildi.

dilan kırmızı

dilan beyaz

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