MasterChef Dilara Başaran aşk iddiaları hakkında konuştu! ''Çok seviyorum onu ama...''

MasterChef Türkiye'den 5. olarak ayrılan Dilara Başaran, bir takipçisinden gelen ''Sergen'le sevgili misiniz?'' sorusuna yanıt verdi.

''SEVGİLİ DEĞİLİZ, ÜZGÜNÜM''

MasterChef Türkiye 2021 sezonunun son kadın yarışmacısı olan Dilara Başaran, Instagram üzerinden takipçileriyle soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi. Sergen Özen ile aşk yaşadığı yönündeki iddialar hakkında konuşan Başaran, ''Bu soru o kadar fazla geliyor ki... 100 sorudan 99'u 'Sergen'le sevgili misiniz?' Hayır, Sergen benim çok yakın arkadaşım. Çok seviyorum onu ama sevgili değiliz. Üzgünüm...'' ifadelerini kullandı.

''NASIL CEVAP VEREYİM ALLAH'INIZI SEVİYORSANIZ!''

''Milhan'la sevgili misiniz?'' sorusuna da yanıt veren Başaran, ''Bu soruya nasıl cevap vereyim Allah'ınızı seviyorsanız! Ben yarışmaya başladığımdan beri herkesle bir haberim çıktı. Anlıyorum, insanlar böyle olsun istiyor ama Milhan benim kardeşim gibi'' diyerek, MasterChef'te herhangi biriyle aşk yaşamadığını dile getirdi.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Yarışmada sergilediği agresif tavırlar nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Dilara Başaran, ''Kimin benim hakkımdaki görüşlerini değiştirebilirim ki? Zaten herkes beni sevseydi, o sahte olurdu. Saygısızlık boyutuna ulaşmadığı sürece eleştiriye açığım. Benim için problem değil'' dedi.

DİLARA BAŞARAN KİMDİR?

1997 yılında İstanbul'da doğan Dilara Başaran aslen Tekirdağlı. Turizm Otelcilik lisesini bitiren Başaran, üniversitede de Turizm Otel İşletmeciliği okudu. Başaran, MasterChef Türkiye'ye katılmadan önce yurtdışında bir restoranda çalışıyordu.



