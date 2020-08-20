Masterchef eleme adayları belli oldu! Masterchef son bölümde kimler eleme adayı oldu? İşte 19 Ağustos eleme adayları....

Ana kadro yarışmacılarının belirlenmesinden sonra ilk kaptanlık oyunu oynamıştı. Tulumba tatlısı yaparak kaptanlık için rekabet eden yarışmacılardan Tanya başarılı olabilmişti. Mavi takım kaptanlığını kazanan Tanya ise karşısına kırmızı takımın kaptanı olarak Ayyüce’yi seçmişti.

Masterchef’in son bölümünde Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan başlangıç (soğuk ya da sıcak), ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemek yapmalarını istedi. Tanya ve Ayyüce’nin kaptanlığındaki mavi ile kırmızı takım kıyasıya mücade etti. İlk takım oyununu kırmızı takım kaybederken; ikinci takım oyununda mağlup taraf mavi takım oldu.

19 AĞUSTOS MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyunun kaybeden mavi takım için bireysel dokunulmazlık oyununun kapıları açıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kabak çiçeği dolması yapması istedi. Somer Şef’in özel dokunuşlarıyla yaratılan kabak çiçeği dolması tarifleri yarışmacıları zorladı. Zorlu mücadeleninin kazanını ise Masterchef Özgül oldu. Masterchef Özgül eleme adayı olarak ise Eray’ı seçti.