Masterchef eleme adayları belli oldu! Masterchef son bölümde kimler eleme adayı oldu? İşte 19 Ağustos eleme adayları....

Ana kadro yarışmacılarının belirlenmesinden sonra ilk kaptanlık oyunu oynamıştı. Tulumba tatlısı yaparak kaptanlık için rekabet eden yarışmacılardan Tanya başarılı olabilmişti. Mavi takım kaptanlığını kazanan Tanya ise karşısına kırmızı takımın kaptanı olarak Ayyüce’yi seçmişti.
Masterchef’in son bölümünde Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan başlangıç (soğuk ya da sıcak), ana yemek ve tatlı olmak üzere üç yemek yapmalarını istedi. Tanya ve Ayyüce’nin kaptanlığındaki mavi ile kırmızı takım kıyasıya mücade etti. İlk takım oyununu kırmızı takım kaybederken; ikinci takım oyununda mağlup taraf mavi takım oldu.
Kaptanlık oyunun kaybeden mavi takım için bireysel dokunulmazlık oyununun kapıları açıldı. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan kabak çiçeği dolması yapması istedi. Somer Şef’in özel dokunuşlarıyla yaratılan kabak çiçeği dolması tarifleri yarışmacıları zorladı. Zorlu mücadeleninin kazanını ise Masterchef Özgül oldu. Masterchef Özgül eleme adayı olarak ise Eray’ı seçti.
Kırmızı takımda Ayyüce, Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat ve Celal yer aldı. İlk takım oyununu kaybeden kırmızı takımdan Sedat ve Celal eleme adayı olarak seçildi.
Mavi takımda Tanya, Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül ve Gülşah yarıştı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Özgül’ün söylediği Eray ilk eleme adayı oldu. Yarışmacılar arasında gerçekleştirilen oylamanın sonucunda ise ikinci eleme adayı Esra olarak belirlendi. Takım arkadaşlarından 5 oy alan Esra eleme oyununda yarışacak son isim izleyicinin karşısına çıkacak.
Eleme adaylarının Sedat, Celal, Eray ve Esra olarak belirlenmesinden sonra yarışmadan ilk elenecek isim merak edilmeye başlandı. Yarışmaya ilk veda edecek isim ise 20 Ağustos Perşembe günü yayınlanacak yeni bölümde belirlenecek.
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