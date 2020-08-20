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Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir? Masterchef kabak çiçeği dolması tarifi!

Seray Üstün Seray Üstün
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Masterchef Türkiye 2020 programında yarışmacılar mavi ve kırmızı takım olarak mücadele etmeye devam ediyor. Kaybeden takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlıği kazanmak için kabak çiçeği dolması yaptı. Narenciye ve zencefil dokunuşuyla bambaşka bir lezzete dönüşen kabak çiçeği dolması yapımı yarışmacıları zorladı. İşte Somer Sivrioğlu’nun özel dokunuşuyla kabak çiçeği dolması tarifi ve püf noktaları...

Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir? Masterchef kabak çiçeği dolması tarifi!

Masterchef Türkiye 2020 programı sayesinde bir kez daha gündeme gelen Ege’nin narin lezzeti kabak çiçeği dolması çok sayıda izleyici tarafından araştırılıyor. Kabak çiçeği dolması tarifi oldukça kolay gibi gözükse de bu çiçeğin doldurulması ve pişirilmesi tamamen nazik bir süreç içerisinde ilerler. Şefler kabak çiçeği dolması yapılışı konusunda en büyük püf noktanın doğru pişirme tekniğinin kullanılması olduğunu belirtti. Peki, kabak çiçeği dolması nasıl pişirilir? Kabak çiçeği dolmasının dağılması nasıl önlenir? İşte detaylar...

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI MALZEMELERİ

  • 5 dal yeşil soğan
  • 5 dal maydanoz
  • 5 dal dereotu
  • 5 dal nane
  • 200 gr (1 bardak) kısa taneli pirinç
  • 100 ml zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı beyaz toz biber
  • 1/2 çay kaşığı toz şeker
  • 1 adet domates
  • 1/2 soğan
  • 16 adet kabak çiçeği (tercihen erkek)
  • 1/2 limon

    NARENCİYE SOS İÇİN:

    Malzemeler:

  • 20 gr taze zencefil
  • 5 adet portakal
  • 4 adet kumkuat
  • 2 adet kırmızı chili biber
  • 5 gr nişasta

    KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

    Kabak çiçeği dolmasının iç harcı için ilk adımda soğanları yıkayın ve dışındaki bir tabakayı ayırın. İnce ince doğrayın. Maydanoz, nane ve dereotunun yapraklarını ayıklayıp ince doğrayın. Sapları bir kenara koyun. Pirinci soğuk su ile yıkayın, süzüp bir kaseye koyun. Zeytinyağının yarısını, yeşil soğanı, tuz, karabiber, şeker ve yeşilliklerin yapraklarını ekleyip pirinç ile karıştırın. Karışımın üzerine domates rendeleyin.
    Kabak çiçeklerinin saplarını ayıklayıp çiçekleri nazikçe açıp bir yemek kaşığı ile iç harcı doldurun . En geniş yaprağı karışımın üzerine kapatıp diğer yaprakları katlamaya devam edin.
    Geniş bir tencereye (yaklaşık 25 cm çapında) 20 cm lik bir tabağı ters çevirip koyun. Maydanoz,dereotu ve nanenin saplarını tabağın kenarına serpiştirin. Tabağın ortasına yarım soğanı koyun. Etrafına , kabak çiçeklerinin sap kısmı yukarıda ; çiçekleri aşağı olucak şekilde yerleştirin. Kalan zeytinyağı ve 50 ml ılık suyu ekleyin. Kaynatın ve kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dk pişirin.
    Kabak çiçeği dolmasının dağılması nasıl engellenir sorusuna yanıt olarak buharda pişirme devreye giriyor. Bu nedenle pişirme sırasında mümkün olduğunca kontrollü ilerlemekte fayda var. 15 dk sonra kontrol edin ve suyu azalmışsa 50 ml daha su ekleyin. Ocağın altını kapatıp yarım limonu sıkın, kapağını kapatıp 15 dk dinlendirin.

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NARENCİYE SOSU NASIL PİŞİRİLİR?

Portakalların suyunu sıkın. Zencefilleri soyup rendenin ince kısmı ile rendeleyin. Kumkuatları ikiye bölün. Sos tenceresi içerisine portakal suyu, Kumkuat ve zencefili ilave edin, kısık ateşte çektirin. Cektirdiginiz sosu ince tel süzgeçten süzün ,Süzülen sosu nişasta ile kıvam verin. Kıvamını verdiğiniz sosa ince ince doğradığınız chili biberlerin ekleyin.

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