Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Kabak çiçeği dolması malzemeleri nelerdir? Masterchef kabak çiçeği dolması tarifi!

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kabak çiçeği dolmasının iç harcı için ilk adımda soğanları yıkayın ve dışındaki bir tabakayı ayırın. İnce ince doğrayın. Maydanoz, nane ve dereotunun yapraklarını ayıklayıp ince doğrayın. Sapları bir kenara koyun. Pirinci soğuk su ile yıkayın, süzüp bir kaseye koyun. Zeytinyağının yarısını, yeşil soğanı, tuz, karabiber, şeker ve yeşilliklerin yapraklarını ekleyip pirinç ile karıştırın. Karışımın üzerine domates rendeleyin.

Kabak çiçeklerinin saplarını ayıklayıp çiçekleri nazikçe açıp bir yemek kaşığı ile iç harcı doldurun . En geniş yaprağı karışımın üzerine kapatıp diğer yaprakları katlamaya devam edin.

Geniş bir tencereye (yaklaşık 25 cm çapında) 20 cm lik bir tabağı ters çevirip koyun. Maydanoz,dereotu ve nanenin saplarını tabağın kenarına serpiştirin. Tabağın ortasına yarım soğanı koyun. Etrafına , kabak çiçeklerinin sap kısmı yukarıda ; çiçekleri aşağı olucak şekilde yerleştirin. Kalan zeytinyağı ve 50 ml ılık suyu ekleyin. Kaynatın ve kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dk pişirin.

Kabak çiçeği dolmasının dağılması nasıl engellenir sorusuna yanıt olarak buharda pişirme devreye giriyor. Bu nedenle pişirme sırasında mümkün olduğunca kontrollü ilerlemekte fayda var. 15 dk sonra kontrol edin ve suyu azalmışsa 50 ml daha su ekleyin. Ocağın altını kapatıp yarım limonu sıkın, kapağını kapatıp 15 dk dinlendirin.