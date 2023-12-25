MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef eleme gecesinde duygusal veda! Favori yarışmacının sözleri şefleri duygulandırdı: "Kupayı ve önlüğü kaçırdım belki ama..."

MasterChef eleme gecesinde duygusal veda! Favori yarışmacının sözleri şefleri duygulandırdı: "Kupayı ve önlüğü kaçırdım belki ama..."

25.12.2023 07:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te eleme adayı olan dört yarışmacı potadan çıkmak için hünerlerini sergiledi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu programda Batuhan, Esra, Sergen ve Eren ilk etapta karnabahar ve muskat ile yaratıcı yemekler yaptı. Şeflerin puanlama sistemine geçtiği yarışmada ilk etapta 20 puan alan Eren birinci oldu. İkinci etabın sonunda ise elenen isim belli oldu. Mehmet Şef'in "Sen buradan talihsizlik sonucu giden bir yarışmacısın." sözleri geceye damga vurdu.

MasterChef bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Batuhan, Esra, Sergen ve Eren'in eleme potasında oldukları yarışmadan heyecan had safhaya ulaştı. MasterChef All Star'da yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel tabakları hazırlayan Eren 20, Esra 17,5, Sergen 19, Batuhan ise 19,5 puan aldı. Eren ilk turun kazananı oldu ve yarışmacılar ikinci etap için tezgah başına geçti.

X2

SOMER ŞEF'İN TABAĞI YARIŞMACILARI ZORLADI

Somer Şef'in tabağı Baked Alaska'yı yapmak için önlük giyen yarışmacılar onlara verilen sürenin sonunda yemeklerini şeflere sundu.

Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra 36,5 puan aldı. Gecenin birincisi Sergen oldu. 34,5 puan alan Batuhan ise MasterChef All Star'a veda etti.

41

MASTERCHEF ALL STAR'DA BATUHAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Batuhan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten bu sene benim için çok farklı oldu. Hem MasterChef için hem genel hayat için. Bir şeylerin daha çok farkında olarak yıl geçirdim. Çok mutluyum, İstediğim kupayı ve önlüğü kaçırdım belki ama daha güzel şeyler başardım. Sizinle daha yakınım ekiple daha yakınım ve yeni bir yol izliyoruz. O konuda da motivasyonum tam. Elimden geldiği kadar durmadan çalışmaya devam edeceğim. Bir çok yol var. İnanıyorum ki o yolda da elimden geleni yapacağım. Bazen de nasip kısmet. Kasmaktansa akışına bırakarak gitme kararı aldım son iki yıldır. Böylelikle daha mutluyum daha huzurluyum. Kapanış yaptım son oyunda. Sezon kapanışı. Bundan başka pota oyunu yok, teşekkür ederim. Çok güzel vakit geçirdim. Çok sağ olun."

X1

"SEN BURADAN TALİHSİZLİK SONUCU GİDEN BİR YARIŞMACISIN!"

Mehmet Şef, Batuhan'ın elenmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sen buradan talihsizlik sonucu giden bir yarışmacısın ya da dikkatsizlik sonucu. Bu senin kariyerinden ve altınından herhangi bir gram eksilmez. biz senden memnunuz buraya İyi ki geldin teşekkür ediyoruz Allah yolunu açık etsin."

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip...Zengin bir kodamanın karısı olmayı becerip...
"Böyle uyumak istemiyorum" deyince... Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı"Böyle uyumak istemiyorum" deyince... Yargı'daki ateşli sahneler sosyal medyayı salladı
Tepkileri umursamadı Noel pozları gündem oldu! "Şuursuzluk"Tepkileri umursamadı Noel pozları gündem oldu! "Şuursuzluk"
Anahtar Kelimeler:
Masterchef mehmet şef MasterChef Batuhan masterchef all star ele turu aktan
En Çok Okunan Haberler
''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

''Fenerbahçe 1 puanı hakemle aldı''

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul'da gurbetçilerden 1000 TL istedi, sebebi ise...

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! İstanbul'da gurbetçilerden 1000 TL istedi, sebebi ise...

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru!

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi sonrası TFF'ye başvuru!

Derbi tarihinde görülmemiş istatistik!

Derbi tarihinde görülmemiş istatistik!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.