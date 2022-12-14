MasterChef Esra kimdir, nereli ve kaç yaşında? MasterChef 2020 Esra Tokelli ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye'nin eski yarışmacılarından biri olan Esra Tokelli hakkındaki detaylar merak konusu oldu. 14 Aralık Çarşamba akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye yemek yarışması programına eski yarışmacılar konuk oldu. O yarışmacıların arasından bulunan 2020 yarışmacısı Esra Tokelli'nin hayatı merak edildi. Peki, Esra Tokelli evli mi?

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ KİMDİR?

Esra Tokelli, yarışmaya İstanbul'dan katıldı. Aşçılık yapan MasterChef 2020 yarışmacısının 43 yaşında olduğu biliniyor. Aslen Balıkesir'li olan Esra Tokelli, mutfak konusunda eğitim almadığını belirtiyor. Küçük yaştan beri yemek yapıyor.

MASTERCHEF ESRA NE İŞ YAPIYOR?

Sosyal medya üzerinden yemek siparişi alan, hazırladığı yemek ve tatlıları sattığı MasterChef 2020 yarışmasına katıldığında ifade eden Esra Tokelli, daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuştu. Bir oğlu olduğu biliniyor.

