MasterChef finalisti Tahsin Küçük Demet Akalın'a sert çıktı! "Beni sevmiyor olabilirsin ama..."

MasterChef finalisti Tahsin Kerimcan Durmaz'ın programına konuk oldu. Tahsin Küçük Kerimcan'ın eski dostu Demet Akalın hakkında sessiz kalmadı.

Demet Akalın, "Tahsin 'şakalaşıyoruz' diyorsun. Aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz" mesajını yazmıştı. Demet Akalın'a dair konuşan Tahsin sözleriyle gündem oldu.

Tahsin Küçük "Derdi tasası yokmuş gibi her gün ya her gün bir tane manav dükkanı aç sen o dükkanda işin gücün yok bütün gün beni konuş. Herkesi çağır konuş ama manavı açıyor sergileyecek sebze meyve yok tabii sonra sen Masterchef'in All Star'dan çürük meyveyi getirtir oraya onların da malzemesi yetmesin sana sen bizi konuş... Gitmem o programa anlayan anladı... Beni sevmiyor olabilirsin ama iki tane kelimeyi bir araya getirip tiwit atamıyorsun. Benle ne derdin var?" dedi.

Tahsin Küçük anti bir kitle oluşturulmasını doğru bulmadığını da söyledi. MasterChef finalisti Tahsin "