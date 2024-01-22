MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef finalisti Tahsin Küçük Demet Akalın'a sert çıktı! "Beni sevmiyor olabilirsin ama..."

MasterChef finalisti Tahsin Küçük Demet Akalın'a sert çıktı! "Beni sevmiyor olabilirsin ama..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.01.2024 15:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef finalisti Tahsin Küçük kendisi hakkında eleştirilerde bulunan Demet Akalın'a verdi veriştirdi. Tahsin Küçük'ün sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

MasterChef finalisti Tahsin Kerimcan Durmaz'ın programına konuk oldu. Tahsin Küçük Kerimcan'ın eski dostu Demet Akalın hakkında sessiz kalmadı.

Demet Akalın, "Tahsin 'şakalaşıyoruz' diyorsun. Aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz" mesajını yazmıştı. Demet Akalın'a dair konuşan Tahsin sözleriyle gündem oldu.

1111

Tahsin Küçük "Derdi tasası yokmuş gibi her gün ya her gün bir tane manav dükkanı aç sen o dükkanda işin gücün yok bütün gün beni konuş. Herkesi çağır konuş ama manavı açıyor sergileyecek sebze meyve yok tabii sonra sen Masterchef'in All Star'dan çürük meyveyi getirtir oraya onların da malzemesi yetmesin sana sen bizi konuş... Gitmem o programa anlayan anladı... Beni sevmiyor olabilirsin ama iki tane kelimeyi bir araya getirip tiwit atamıyorsun. Benle ne derdin var?" dedi.

Yiğit Poyraz ve bikini itirafı! "Kıyafetlerime..." Yiğit Poyraz ve bikini itirafı! "Kıyafetlerime..."

dfdd

Tahsin Küçük anti bir kitle oluşturulmasını doğru bulmadığını da söyledi. MasterChef finalisti Tahsin "

sdfdsf

İlginizi Çekebilir

Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirime girdi

Yağmurda vazgeçilmeziniz olacak! Helly Hansen ceket indirime girdi

 Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

Hakiki deri, tarz, dayanıklı! Camper ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat

 Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

 Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

Minimal tasarımıyla vazgeçilmeziniz olacak! Stanley termosta kaçırılmayacak fırsat

 Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

 Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

Çok satanlarda bir numara! HEPA filtreli, LED ışıklı ve sessiz

 Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, etkili bir tıraş deneyimi sunuyor

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, etkili bir tıraş deneyimi sunuyor

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor yarışmacısı yalnız bırakmadıSurvivor yarışmacısı yalnız bırakmadı
Regl sorusunu pas geçmedi! Tarihiyle yanıt verdiRegl sorusunu pas geçmedi! Tarihiyle yanıt verdi
Eski eşi çıplak pozlarla gündemdeyken o düşman çatlattıEski eşi çıplak pozlarla gündemdeyken o düşman çatlattı
Anahtar Kelimeler:
Tahsin Küçük doğru ele turu
En Çok Okunan Haberler
Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Emekliler dikkat, 'ikinci 5 bin TL’ iddiası…

Hafize Gaye Erkan EKK toplantısına katıldı

Hafize Gaye Erkan EKK toplantısına katıldı

Ünlü astrolog "Hayretler içinde kalacağız" deyip seçime dair iddialı konuştu

Ünlü astrolog "Hayretler içinde kalacağız" deyip seçime dair iddialı konuştu

Erdoğan ile uzay istasyonundaki Gezeravcı canlı yayında görüştü

Erdoğan ile uzay istasyonundaki Gezeravcı canlı yayında görüştü

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu!

Yiğit Poyraz ve bikini itirafı! "Kıyafetlerime..."

Yiğit Poyraz ve bikini itirafı! "Kıyafetlerime..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

Isı yalıtımlı mont, akıllı telefon, airfryer, su geçirmez ayakkabı... Her ihtiyaca ve beğeniye uygun ürünler indirimde

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose QuietComfort Earbuds II günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.