MasterChef Güzide ifşa edip kızdı: Kesin artık!

'MasterChef Türkiye 2019' yarışmasıyla ünlenen Güzide Mertcan, uzun süre 7 milyon TL değerindeki villası ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen eski yarışmacı, şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında bulunuyor.

Gezdiği yerlere Instagram hesabının hikaye bölümünden yer veren Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra tatil paylaşımlarına devam edince eleştiri aldı. Tepkilerden sonra yanıt verse de takipçilerini tatmine demeyen Güzide en sonunda Mescid-i Aksa ile ilgili paylaşım üstüne paylaşım yaptı.

İFŞA EDİP KIZDI

Ancak bu durum da takipçilerini tatmin etmedi. Güzide Mertcan gelen bir mesajı ifşa ederek yeni bir açıklama yaptı. Yarışmacı kendisini sorgulayan takipçisine "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz" diyerek kızdı.

İsyan eden Güzide Mertcan açıklamasında şunları söyledi:

"Kesin artık kim daha duyarlı kim daha çok tepki verdi muhabbetini. Ben Amerika'ya geldiğimde bu olaylar mı vardı? Amerika'da yaşayan Filistinli yok mu? Onlar bu olaylara üzülmüyor mu? Derdiniz ne sizin ya?"



