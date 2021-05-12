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MasterChef Güzide ifşa edip kızdı: Kesin artık!

12.05.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'MasterChef Türkiye'de yarışan Güzide Mertcan Amerika'ya gitti. Yaptığı Mescid-i Aksa paylaşımlarından sonra gündelik hayatından kesitler paylaşınca tepki çekti. Güzide son olarak ise bir mesajı ifşa etti.

MasterChef Güzide ifşa edip kızdı: Kesin artık!

'MasterChef Türkiye 2019' yarışmasıyla ünlenen Güzide Mertcan, uzun süre 7 milyon TL değerindeki villası ile sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelen eski yarışmacı, şu sıralar eşinin işleri sebebiyle yurt dışında bulunuyor.

MasterChef Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımından sonra paylaştı! Tepki çektiMasterChef Güzide Mertcan Mescid-i Aksa paylaşımından sonra paylaştı! Tepki çekti

Gezdiği yerlere Instagram hesabının hikaye bölümünden yer veren Güzide Mertcan, Mescid-i Aksa paylaşımı yaptıktan sonra tatil paylaşımlarına devam edince eleştiri aldı. Tepkilerden sonra yanıt verse de takipçilerini tatmine demeyen Güzide en sonunda Mescid-i Aksa ile ilgili paylaşım üstüne paylaşım yaptı.

İFŞA EDİP KIZDI

Ancak bu durum da takipçilerini tatmin etmedi. Güzide Mertcan gelen bir mesajı ifşa ederek yeni bir açıklama yaptı. Yarışmacı kendisini sorgulayan takipçisine "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz" diyerek kızdı.

İsyan eden Güzide Mertcan açıklamasında şunları söyledi:

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"Kesin artık kim daha duyarlı kim daha çok tepki verdi muhabbetini. Ben Amerika'ya geldiğimde bu olaylar mı vardı? Amerika'da yaşayan Filistinli yok mu? Onlar bu olaylara üzülmüyor mu? Derdiniz ne sizin ya?"

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