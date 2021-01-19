MasterChef Güzide önce evinin reklamını yaptı sonra ise... 'Paranın kaynağı nereden geliyor?'

MasterChef Türkiye 2019’da yarışan ve son dört isim arasına adını yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Özellikle Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası dikkat çekmişti.

Güzide Mertcan, son olarak da yeni lüks villasını tanıtması ve yorumuyla gündem oldu. Başakşehir'deki lüks villayı gezip video çeken Mertcan açıklamasında "Özellikle bazı arkadaşlara sesleniyorum, çok üzgünüm ama ev bizim. Biliyorum keşke olmasaydı diyorsunuz; bir firmanın reklamını yapmadım! Aylardır Instagram'da defalarca yapım aşamalarını paylaştığımız evi satıyoruz! Ev satmak için ev almıyoruz elbette, ama kısmet işte, koca fabrikasını taşımaya karar verdi, bu ev yapılırken. Bize yeni yollar, bize yeni evler göründü gelecekten!!!" dedi.

Mertcan daha sonra ise bu videoyu kaldırarak kısa bir açıklama videosu yayınladı. Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, daha önceki eviyle gündeme gelmekten de hiç memnun olmadığını dile getirdi.

Bir süre bunu çok kafasına taktığını ve üzüldüğünü dile getiren Mertcan, çektiği videolar arasında en çok izlenenin ev videoları olduğunu açıkladı. Kendisinin en çok izlenen videolarının ev videosu olduğunu söyleyen MasterChef Güzide aynı zamanda çok da eleştiri aldığını söyledi.