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  4. MasterChef Güzide önce evinin reklamını yaptı sonra ise... 'Paranın kaynağı nereden geliyor?'

MasterChef Güzide önce evinin reklamını yaptı sonra ise... 'Paranın kaynağı nereden geliyor?'

19.01.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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MasterChef Güzide önce evinin reklamını yaptı sonra ise... 'Paranın kaynağı nereden geliyor?'

MasterChef Güzide Mertcan, lüks villasını tanıtınca olay oldu. MasterChef Güzide gelen eleştirilerden sonra 'Paranın kaynağı nereden geliyor?' sorusuna yanıt verdi ve kocasının ne kadar başarılı olduğunu anlattı.

MasterChef Türkiye 2019’da yarışan ve son dört isim arasına adını yazdırmayı başaran Güzide Mertcan, yarışma haricinde özel hayatıyla da çok konuşulmuştu. Özellikle Mertcan'ın 7 milyon TL değerindeki lüks villası dikkat çekmişti.

Güzide Mertcan, son olarak da yeni lüks villasını tanıtması ve yorumuyla gündem oldu. Başakşehir'deki lüks villayı gezip video çeken Mertcan açıklamasında "Özellikle bazı arkadaşlara sesleniyorum, çok üzgünüm ama ev bizim. Biliyorum keşke olmasaydı diyorsunuz; bir firmanın reklamını yapmadım! Aylardır Instagram'da defalarca yapım aşamalarını paylaştığımız evi satıyoruz! Ev satmak için ev almıyoruz elbette, ama kısmet işte, koca fabrikasını taşımaya karar verdi, bu ev yapılırken. Bize yeni yollar, bize yeni evler göründü gelecekten!!!" dedi.

Mertcan daha sonra ise bu videoyu kaldırarak kısa bir açıklama videosu yayınladı. Eski MasterChef yarışmacısı Güzide Mertcan, daha önceki eviyle gündeme gelmekten de hiç memnun olmadığını dile getirdi.

aüaüaüa

Bir süre bunu çok kafasına taktığını ve üzüldüğünü dile getiren Mertcan, çektiği videolar arasında en çok izlenenin ev videoları olduğunu açıkladı. Kendisinin en çok izlenen videolarının ev videosu olduğunu söyleyen MasterChef Güzide aynı zamanda çok da eleştiri aldığını söyledi.

MasterChef Güzide yeni evini gezdirip satacağını duyurdu! 'Çok üzgünüm ama ev bizim'MasterChef Güzide yeni evini gezdirip satacağını duyurdu! 'Çok üzgünüm ama ev bizim'

KOCASINI ÖVDÜ

MasterChef Güzide açıklamasında "Çok fazla kötü yorum geleceğini biliyordum. Nedenini tam oturtamıyorum; bastıramadığımız öfke ve merak duygusu var. Paranın kaynağı nereden geliyor sorusu çok soruluyor. Benim eşim çok fazla ödül alan bir insan. Yurt dışında takdir gören bir insan. Buna rağmen Türkiye'de ismini yazınca evi karısı çıkıyor. Bu konuda bize empati kurabileceğinizi düşünüyorum bize çok fazla kızmayın. Umarım kendinizi sorgulayabilir kendimizi sorgulayabilirsiniz" dedi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok laf yalansız çok para haramsız olmaz ...
Sibel kekilli ile akrabalığı var mı kadının sima olarak benziyor.

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