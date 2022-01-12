MasterChef ilk finalist kim oldu? 11 Ocak MasterChef'te finale kim kaldı?

MasterChef ilk finalisti yarışma sonunda belli oldu. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliğini yaptığı MasterChef'te Eren, Hasan ve Tahsin arasında bu akşam final oyunu oynadı. Peki MasterChef'te ilk finalist kim oldu?
MasterChef'te yeni bölümde Tahsin, Eren ve Hasan arasında ilk finalistin belli olacağı oyunlar oynandı. Bugün itibariyle programda şeflerin verdiği bir yemek programı olmadı. Yarışmacılar şeflerin yerine kendi istediği yemekleri yaptı. Final tabağına kadar da yarışmacılar kendi yemekleriyle finale gidecek.
Bugün yarışmacılar başlangıç, ana yemek ve tatlı yaptı. Konsept olarak ise bir renk belirlendi. Kırmızı konseptle yarışmacılar final için ilk adımı attı. Kırmızı renkli ürünlerin yanında başka renklerde kullanılabilir ancak ana renk kırmızı olması kararı verildi.
Yarınki renk ise beyaz konsepti olacak. Beyaz ağırlıklı yemekler olacak. Somer Sivrioğlu, ''Kırmızı demek çok çeşitli renkler, beyaz ise kremalar, beyaz etler demek.'' açıklamasında bulundu.
MasterChef'in bugünkü programında ilk tur oylaması şöyle sonuçlandı:
Eren 25 puan
Tahsin 17 puan
Hasan 24 puan
Mehmet Şef en çok Eren'in tabağını beğendiğini söyleyerek 9 puan verdi. Tahsin ise günü 60 puan alarak 3. tamamladı. Hasan ise 68 puan alarak geceyi ikincilikle tamamladı. Eren de 74 puan alarak ilk finalist oldu.
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