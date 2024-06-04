HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 10 ayrı reformla 10 puan hedefi! AK Parti'de 'Kızılcahamam' isyanı... Toplantıya damga vurdu: "Halktan koptuk! Öz eleştiri yapmıyor, hala orada oturyorsunuz"

10 ayrı reformla 10 puan hedefi! AK Parti'de 'Kızılcahamam' isyanı... Toplantıya damga vurdu: "Halktan koptuk! Öz eleştiri yapmıyor, hala orada oturyorsunuz"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.06.2024 07:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart'taki yerel seçimlerde ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti, yeni dönemde reform çalışmalarına hız verirken; Kızılcahamam'daki toplantıya sert tepkiler damga vurdu. "Seçim yenilgisini rakamlarla geçiştiriyorsunuz. Hiçbir şey olmamış gibi orada oturuyorsunuz” eleştirilerine Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ yanıt verirken, "Önümüzdeki süreçle ilgili 10 ayrı başlıkta reform yapacağız. Bunların her biri AK Parti’ye bir puan getirse 10 puan eder" sözleri dikkat çekti.

10 ayrı reformla 10 puan hedefi! AK Parti'de 'Kızılcahamam' isyanı... Toplantıya damga vurdu: "Halktan koptuk! Öz eleştiri yapmıyor, hala orada oturyorsunuz"

AK Parti'nin Kızılcahamam’daki üç günlük istişare toplantısına, genel başkan yardımcılarına yönelik sert eleştiriler damga vurdu. Daha çok partinin kurucuları ve bazı eski milletvekillerinin söz aldığı kampta, parti yönetiminin, seçim değerlendirmesini rakamlar üzerinden yapıp, herhangi bir öz eleştiri yapmaması tepki çekti.

"ŞU ANDA HALKTAN KOPMUŞ DURUMDAYIZ. HİÇ ÖZ ELEŞTİRİ YAPMADINIZ"

Söz alanlar, genel başkan yardımcılarına “Böyle seçim değerlendirmesi olmaz. Biz halkın arasından çıkıp geldik ama, şu anda halktan kopmuş durumdayız. Siz hiç öz eleştiri yapmadınız. Seçim yenilgisini rakamlarla geçiştiriyorsunuz. Bu sonuçta sizin hiç mi suçunuz yok? Üzerinize alınmıyorsunuz anlaşılan” dedi.

hgkgk

"BÜTÜN SORUMLULUĞU EKONOMİYE ATIYORSUNUZ”

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; en sert eleştirilerden birini de AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin’in yaptığı öğrenildi. Bilgin’in “Bizi rakamlara boğdunuz. Böyle istişare mi olur? Madem burası bir aile toplantısı, her şeyi konuşacağız. Neden gerçek anlamda bir analiz yapılamıyor? Sizin konuşmalarınızdan çıkardığımız seçim sonuçlarında ekonomi yüzde 70 etkiliymiş. Geçin bunları. ‘Anket yaptık, bu çıktı’ diyorsunuz. Bütün sorumluluğu ekonomiye atıyorsunuz” eleştirilerini yönelttiği belirtildi.

"10 REFORMLA 10 PUAN" HEDEFİ

Kamptaki eleştirilere, Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ’nın cevap verdiği belirtildi. Âlâ “Seçimler için elimizden geleni yaptık. Biz burada sürekli oturmayacağız. Burada oluruz, olmayız. Bayrak yarışı olarak görüyoruz. Seçim sonuçlarında ekonomi de etkili oldu. Ama 5-6 alanda reform yapsaydık, daha farklı bir sonuç alırdık. Önümüzdeki süreçle ilgili 10 ayrı başlıkta reform yapacağız. Bunların her biri AK Parti’ye bir puan getirse 10 puan eder. Biz nasıl ki geçmişte bu adımları attık ve seçim kazandık, yine atarız, yine kazanırız” diye konuştu.

gfdhfdj

BÜROKRASİ İSYANI

Toplantıda bakanlar ve bürokrasiye yönelik eleştiriler geldi. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank “Bürokrasi istiyor, diye Meclis’te kanun çıkarıyoruz. Getirisine götürüsüne bakılmıyor. Böyle yasama çalışması olmaz. Bizim görevimi bürokrasinin isteklerini yapmak olmamalı” ifadelerini kullandı.

Kızılcahamam kampında, Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, grup yönetimi olarak milletvekilleri ile yaptıkları istişare toplantılarından çıkan tespitleri anlattı. Usta “Milletvekili arkadaşlarımızın en büyük şikâyeti bakanlara, bakan yardımcılarına ve bürokratlara ulaşamamak oldu. Sadece iki arkadaşımız istisna. Enerji Bakanı’mız ve Adalet Bakan Yardımcımız Ramazan Can’a hiçbir eleştiri gelmedi” dedi.

O sırada kampta bulunan Can, katılımcılar tarafından alkışlandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Göçmen kaçakçılığını organize ediyorlardı!Göçmen kaçakçılığını organize ediyorlardı!
Gaziantep’te çöpten vahşet çıktı! Genç kadını öldürüp çuvala koymuşlar…Gaziantep’te çöpten vahşet çıktı! Genç kadını öldürüp çuvala koymuşlar…
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Erdoğan'daKurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Erdoğan'da
Anahtar Kelimeler:
Kızılcahamam ak parti
En Çok Okunan Haberler
5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

5 aylık enflasyon farkı netleşmişti: Eşitleme olursa en düşük maaş…

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Jose Mourinho ilk hamlesini yaptı! Fenerbahçe'de ayrılık...

Bu acıya yürek dayanmaz! Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşini tabancayla öldüren polise verilen cezaya ölen kadının yakınları tepki gösterdi! 'Kabul etmiyoruz'

Eşini tabancayla öldüren polise verilen cezaya ölen kadının yakınları tepki gösterdi! 'Kabul etmiyoruz'

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Erdoğan'da

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Gözler Erdoğan'da

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.