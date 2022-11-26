MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar Kayabaşı ile Pamukkale'ye gitti. Acun Medya çalışanı Pınar Kayabaşı, 21 yaş büyük aşkıyla balon pozu vermeyi ihmal etmedi.

Somer Sivrioğlu'nun eski eşi Aslı Sivrioğlu, ihanet iddiaları sonrası Somer Sivrioğlu'na boşanma davası açmıştı. 2 çocuk babası Somer Sivrioğlu, çocuklarını görmek için zaman zaman Avustralya'ya gidiyor.

Aşkını gözler önünde yaşamayı tercih eden Somer Sivrioğlu, proje lideri Pınar Kayabaşı ile mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Somer Sivrioğlu, kızı Derin Sivrioğlu'nu da sevgilisi Pınar Kayabaşı ile tanıştırdı.

Pınar Kayabaşı'nın da Somer Sivrioğlu ile birlikte olduğu dönem evli olduğu ve haberlerin yayılması ardından boşandığı öne sürülmüştü.



