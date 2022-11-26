MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

26.11.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Somer Sivrioğlu, çekim için gittiği Pamukkale'de 21 yaş küçük sevgilisi Pınar Kayabaşı ile poz verdi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar Kayabaşı ile Pamukkale'ye gitti. Acun Medya çalışanı Pınar Kayabaşı, 21 yaş büyük aşkıyla balon pozu vermeyi ihmal etmedi.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliği bitirmişti

Somer Sivrioğlu'nun eski eşi Aslı Sivrioğlu, ihanet iddiaları sonrası Somer Sivrioğlu'na boşanma davası açmıştı. 2 çocuk babası Somer Sivrioğlu, çocuklarını görmek için zaman zaman Avustralya'ya gidiyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

Aşkını gözler önünde yaşamayı tercih eden Somer Sivrioğlu, proje lideri Pınar Kayabaşı ile mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

Somer Sivrioğlu, kızı Derin Sivrioğlu'nu da sevgilisi Pınar Kayabaşı ile tanıştırdı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

Pınar Kayabaşı'nın da Somer Sivrioğlu ile birlikte olduğu dönem evli olduğu ve haberlerin yayılması ardından boşandığı öne sürülmüştü.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu 21 yaş küçük aşkıyla poz verdi! Uğruna evliliğini bitirmişti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahmut Tuncer'in kızı göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Dilini çıkarıp...Mahmut Tuncer'in kızı göğüs dekoltesiyle şaşı etti! Dilini çıkarıp...
O dizideki hemşire sahnesi olay oldu! "Özür bekliyoruz"O dizideki hemşire sahnesi olay oldu! "Özür bekliyoruz"
O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girince...O Ses Türkiye'nin kulisinde şoku yaşadı! Hadise'nin odasına girince...
Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu Pınar sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Devlet hastanesinde sahte doktor skandalı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Selçuk İnan'ın kazanacağı ücret gündem oldu!

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

İstanbul'da korkunç olay, 3 ceset bulundu! Kan donduran detaylar: Kafaları ezilmiş, işkence...

Hayatını kaybeden ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı

Hayatını kaybeden ağabeyinin elini uzun süre bırakmadı

Boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde...

Boşanma nedeni ortaya çıktı! Meğer evliliklerinin 6. gününde...

Hikayesi ağlatmıştı! Minik Ayla son haliyle şaşırttı

Hikayesi ağlatmıştı! Minik Ayla son haliyle şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.