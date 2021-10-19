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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

19.10.2021 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 18 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde yeni haftanın kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yarışmacılar mavi takım kaptanı olmak için çalıştı. Gecenin en lezzetli tulumba tatlısını yapan yarışmacı, kaptanlık oyununu kazandı ve kırmızı takım kaptanı belirledi. Sonrasında kaptanlar, takımları oluşturdu. Peki, MasterChef’te kaptanlık oyununu kim kazandı? Yeni haftanın takım kadroları nasıl oluştu? Kaptanlar düellosunu kim kazandı?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'nin 8. haftasının ilk gününde kaptanlık oyunu oynandı. MasterChef’in 18 Ekim Pazartesi bölümünde yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmak için mutfağa girdi. MasterChef son bölümde yarışmacılar arasında en iyi tulumba tatlısını yapan isim, mavi takım kaptanı oldu ve rakibi kırmızı takım kaptanını seçti. Sonrasında kaptanlar, sırasıyla yarışmacı seçimi yaparak takım kadrolarını oluşturdu.

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MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 93. bölümünde yarışmacılar, mutfağa girdi ve kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Son on dörde kalmaya başaran yarışmacılar, mavi takım kaptanı olmaya çalıştı. Şeflerin kaptanlık oyununda istediği yemek ise tulumba tatlısı oldu. Yirmi adet tulumba için kırk dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, tadım yaptıktan sonra son altıyı açıkladı. Finale kalan Dilara, Hasan, Tahsin, Ateş, Araz ve Eren oldu. Gecenin en başarılı isimi Hasan, kaptanlık oyununu kazandı ve mavi takım kaptanı oldu.

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KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Oyunu kazanıp mavi takım kaptanı olan Hasan, bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takım kaptanını olarak Mert'i seçti.

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MASTERCHEF’TE TAKIM KADROLARI NASIL OLUŞTU?

Mavi takım kaptanı ile kırmızı takım kaptanı belli olduktan sonra sıra takımların oluşturulmasına geldi. İki kaptan, yapacağı strateji ile haftayı galip bitirmek için istediği yarışmacıları takımına katmak istedi. Böylece bu haftanın mavi takım ile kırmızı takım kadroları belli oldu.

Hasan'in kaptan olduğu mavi takımda Sergen, Tahsin, Araz, Dilara, Safanur ve Rabia yer aldı.

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Kaptanlığını Mert'in yaptığı kırmızı takım kadrosunda ise Eren, Emre, Burcu, Azize, Ateş ve Pelin yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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