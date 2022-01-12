MasterChef Tahsin Küçük'ten Hasan Biltekin itirafı: Bir rüya gördüm, dokunsalar ağlayacak gibiyim

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliklerini yaptığı MasterChef Türkiye'de final haftası heyecanı devam ediyor. MasterChef 2021 şampiyonu 14 Ocak Cuma akşamı belli olacak. MasterChef dörtlü finalinde elenen ilk isim Sergen Özen olmuştu. Yarı finalde rakiplerini geride bırakan Eren ise büyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı olmuştu.

YAKIN DOSTLAR YARI FİNALDE RAKİP OLDU

MasterChef'in 12 Ocak Çarşamba ekrana gelen son bölümünde ise Hasan ve Tahsin yarı finalde karşı karşıya geldi.



Büyük finale adını yazdırmak isteyen Tahsin ve Hasan, üç etaptan oluşan gecede şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı.

"DÖRTLÜYE KALDIĞIMDA BİR RÜYA GÖRMÜŞTÜM"

Yarı final öncesinde ise yakın dostu Hasan ile karşılaşacak olan Tahsin duygusal anlar yaşadı.



Gördüğü bir rüyayı şeflere anlatan Tahsin, "Dörtlüye kaldığımda bir rüya görmüştüm. Hasan ve Tahsin finaliydi. Ama erken bir final oldu galiba yarı final oldu. Hasan'la yarıştığım için çok mutluyum. Bugün dokunsalar ağlayacak gibiyim. Çok duygusalum biri veda edecek. Hasan gitse kendim kadar üzülüyorum" ifadelerini kullandı.



