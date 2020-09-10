MasterChef Tanya'ya ne oldu? MasterChef Tanya Kilitkayalı gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

MasterChef Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, kabuklu deniz ürünlerine alerjisi nedeniyle zor anlar yaşandı. MasterClass yarışması öncesinde Somer Şef'in yaptığı muhammaradan tadan Tanya, içinde kurutulmuş karides olduğu için rahatsızlandı.

Kabuklu deniz ürünlerine karşı alerjisi olan Tanya, "Muhammaranın içinde kurutulmuş karides olduğunu unuttum ve

tadına baktım. Tadına baktıktan sonra zaten bittim. Alerjim kendisini göstermeye başladı ve kötü oldum" dedi.

Daha sonra kendini iyi hisseden Tanya, kabuklu deniz ürünlerinin kullanılacağı MasterClass yarışmasına katılmak istedi. Ancak oyuna başlanacağı sırada kendisini yeniden kötü hisseden Tanya gözyaşları içinde yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.



