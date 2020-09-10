MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Tanya'ya ne oldu? MasterChef Tanya Kilitkayalı gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

MasterChef Tanya'ya ne oldu? MasterChef Tanya Kilitkayalı gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 23:13 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül Perşembe ekrana gelen son bölümünde, Somer Şef'in MasterClass'ı sırasında ilginç bir olay yaşandı. Kabuklu deniz ürünlerine karşı ciddi bir alerjisi olan Kıbrıslı yarışmacı Tanya yarışmaya katılamadı ve gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

MasterChef Tanya'ya ne oldu? MasterChef Tanya Kilitkayalı gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

MasterChef Türkiye'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, kabuklu deniz ürünlerine alerjisi nedeniyle zor anlar yaşandı. MasterClass yarışması öncesinde Somer Şef'in yaptığı muhammaradan tadan Tanya, içinde kurutulmuş karides olduğu için rahatsızlandı.

tanya23

Kabuklu deniz ürünlerine karşı alerjisi olan Tanya, "Muhammaranın içinde kurutulmuş karides olduğunu unuttum ve
tadına baktım. Tadına baktıktan sonra zaten bittim. Alerjim kendisini göstermeye başladı ve kötü oldum" dedi.

tanya2

Daha sonra kendini iyi hisseden Tanya, kabuklu deniz ürünlerinin kullanılacağı MasterClass yarışmasına katılmak istedi. Ancak oyuna başlanacağı sırada kendisini yeniden kötü hisseden Tanya gözyaşları içinde yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı.

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

26 yaşında olan Tanya Kilitkayalı, öğretim görevlisi. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılıyor. Yaptığı yemekle üçlü elemelere kalan Kilitkayalı Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunu.

Tanya Kilitkayalı, çocukluğundan beri annesiyle beraber Kilitkaya Köyü’nde bir aile işletmesinde yöresel tatları hazırlıyor.

MasterChef Tanya yarışmanın ilk kaptanlık oyununu kazanarak yarışmacı arkadaşlarına fark atmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'un kavuk teslim töreninin geliri ÇYDD'ye bağışlanacakRasim Öztekin ve Şevket Çoruh'un kavuk teslim töreninin geliri ÇYDD'ye bağışlanacak
Kuaförüm Sensin'e damga vurduKuaförüm Sensin'e damga vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
10 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
MSB duyurdu! Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı
MSB duyurdu! Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri toplantısı tamamlandı
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
Radarı görünce yavaşlamak yetmeyecek! İşte yeni sistem
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş ile romantik paylaşım
Ebru Şallı'dan eşi Uğur Akkuş ile romantik paylaşım
Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'un kavuk teslim töreninin geliri ÇYDD'ye bağışlanacak
Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh'un kavuk teslim töreninin geliri ÇYDD'ye bağışlanacak
Şahan Gökbakar’dan radikal karar! ‘4 elementle meşgul olacağım’
Şaşırtan karar! 'Boş vaktimi...'
Seda Sayan'dan destek mesajı! ‘İşsiz kalan insanlarla...’
Farkındalık yaratmak istedi
Dua Lipa'nın bikinili pozuna beğeni yağdı
Bikini üstü küçük geldi! Pozuna beğeni yağdı
Game of Thrones'un ünlü oyuncusu Dame Diana Rigg hayatını kaybetti
Game of Thrones'un ünlü isminden acı haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.