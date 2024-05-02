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Doğuma günler kala evlenmişti! Gonca Vuslateri kızı Asya Mone'yi ilk kez paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.05.2024 10:39
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Geçtiğimiz ay kızı Asya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma heyecanını yaşayan Gonca Vuslateri, doğum sonrası hastane odasında eşi Levent Yaşar ve bebeğiyle çektirdiği fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Vuslateri'nin paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Doğuma günler kala evlenmişti! Gonca Vuslateri kızı Asya Mone'yi ilk kez paylaştı

Gonca Vuslateri, 2024'ün Mart ayında sevgilisi Levent Yaşar ile nikâh masasına oturmuş, kızı Asya'yı ise geçtiğimiz ay kucağına alarak ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Sosyal medya hesabının aktif kullanan 37 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası hastane odasında eşi Levent Yaşar ve kızı Asya ile çektirdiği fotoğrafları yayımladı.

Bebeğinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen Gonca Vuslateri, kızını dünyaya getirdiği geceyi anlattı.

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"HAYAT, BEN PLANLAR YAPARKEN BAŞIMA GELENLER MİYDİ?"

Vuslateri doğum gecesini şu sözlerle anlattı: Levent, Ankara'da ve bir gün sonra yanıma gelecek. Küçük bir kasılma ve kedim (Arte - sfenks olan) anında kucağımda, yırtınıyor... Haberciymiş meğer. Kasılmalar artıyor. Yalnızca kontrol için gittiğim hastanede 'NST yükseliyor bu gece doğum olabilir' deniyor ve hoop Gonca, sezaryene... Kordonumuz 40 cm kısa zaten normale giremezmişiz. Kocam yolda... Ameliyathanede Aretha Franklin eşliğinde '(You Make Me Feel Like) A Natural Woman' şarkısını dinleyerek Asya geliyor. Solunum biraz uyumlanamıyor. Başta pır pır ederken canlanıyor, ellerim de boş kalıyor haliye manidelerdeki gibi. Oksijenini alırken doğum sonrası kızımı görmeye gidiyorum. babası da gelmiş, biraz ağlıyorum tabii... Hayat ben planlar yaparken başıma gelenler miydi bilemiyorum.

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"KENDİMİ FEDÂ ETTİĞİM BİR KONU VARSA SONUÇLARI CANIMI ACITMAZ"

Gonca Vuslateri, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Süt gelmesi lâzım, 'Nasıl gelecek?' diye endişe ederken Asya’yı küvezde solunuma bağlı görünce yüzümden akan gözyaşlarım bile süte dönüşüyor. Çünkü 'Kendine acıyan bir anne, bir bebek için zaman kaybından başka bir şey değildir' deyip Super Mario edasıyla odama gidip sağıyorum. İlk gün 40 cc’ye yakın geliyor. Herkes takdir ediyor, kimileri de çok şaşkın... Ben alışkınım kendime oysa... Uğruna kendimi fedâ ettiğim bir konu var ise sonuçları canımı acıtmaz. Asya’ya sütler gidiyor. Kendi sütümün sesini eski bir radyo gibi plastik bir zeminde çırılçıplak haliyle duyarken kızımın şapkası yollanıyor. Onu kokluyorum ve sütlerim çoğalıyor. İki gün sonra kavuşuyoruz. 'Abartılacak bir şey yok anne' diye geliyor kızım. Ama masayı kurmuşuz; sütler hazır bekliyordu.

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"İÇİMDEKİ ÇOCUK YILLAR SONRA OYUN ARKADAŞINI BULDU"

Gonca Vuslateri, son olarak mesajını şu sözlerle sonlandırdı: Ben hep korkardım çocuk yapma fikri hakkında konuşurken bile 'Yahu ben, bebek tutamam, düşürürüm Allah, korusun. Çok küçükler' ve daha neler... Onu kucağıma aldığım 3'üncü fotoğrafta şöyle ağlamıştım; 'Seni tuttum kızım, seni tutuyorum, korkma' Şimdi içimdeki çocuk yıllardır beklediği oyun arkadaşını buldu. Allah’a bin şükür. Arayan, gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz.

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