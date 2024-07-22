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  4. MasterChef'te 9. yarışmacı belli oldu! Bir yarışmacının tabağından çıkan şey şoke etti

MasterChef'te 9. yarışmacı belli oldu! Bir yarışmacının tabağından çıkan şey şoke etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.07.2024 06:55
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MasterChef'te 9. yarışmacı belli olurken bir yarışmacının başına gelenler ise gündem oldu. Danilo Şef tadım sırasında tabakta poşet görünce tadım iptal oldu.

MasterChef'te 9. yarışmacı belli oldu! Bir yarışmacının tabağından çıkan şey şoke etti

MasterChef Türkiye'de yeni sezon için ana kadronun tamamlanmasına çok az kaldı. Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat ve Alper'den sonra MasterChef'te 9. yarışmacı da belli oldu.

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Ayşe yarışmada 9. yarışmacı olurken Enes adlı yarışmacının başına ise talihsiz şeyler geldi.

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Yemek yapım aşamasının oldukça başarılı geçtiğini dile getiren Enes, Danilo Şef'in tadım sırasında tabağında poşet bulmasıyla şoke oldu.

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"İMKANSIZ" DEDİ AMA...

Mehmet Şef "Poşet oğlum bu" diyerek şaşkınlığını gizleyemezken Enes ise "İmkansız dedi.

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Mehmet Şef ise "Bu aşamada bu olur mu?" diyerek yarışmacıya tabağını verdi.

Büyük üzüntü yaşayan Enes'in yemeğinin tadına bu sebeple bakılamadı.

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Masterchef
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