MasterChef'te Barış'ın sözleri olay oldu! Somer Şef'in çıkışı dikkat çekti! "Yemeğin iptal"

MasterChef’te bu hafta Mavi Takım kaptanı olan Hasan ve Kırmızı Takım kaptanı olan Kıvanç arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşiyor. Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlık oyununun ardından gözler bu akşama çevrildi.

"BUGÜN DE İKİ KURBAN ALIRIZ, YARIN DA..."

İkinci dokunulmazlık oyununun oynanacağı MasterChef’in 115. bölüm fragmanına Barış’ın sözleri damga vurdu. "Biz karşıdan iki kurban aldık. Bugün de iki kurban alırız, yarın da iki kurban alırız. Yedi kişi bomba gibi oynarlar bu hafta" diyen Barış'a Dilara "Dikkat et de kurban olma Barış" yanıtını verdi.

"BAŞIN BELADA"

Tahsin "Bu kadar korkuyorsa bizden gideriz ne olmuş" dedi. Sergen ise "Hasan bunu bugün bana ver. Ne yap et bugün bunu bana ver" deyince Barış "Sen kendini ne zannediyorsun" cevabını verdi.

Sergen "Bak nasıl ağlatacağım seni burada bak. Barış, başın belada" dedi.

BİR KİŞİNİN YEMEĞİ İPTAL OLDU

Fragmanın ilerleyen bölümlerinde Somer Şef'in "Yemeğin iptal, baştan yapıyorsun" demesi izleyicilerde merak uyandırdı.



