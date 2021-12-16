MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlığı Araz almış ve eleme adayı Mert olmuştu. İşte merak edilenler...
15 Aralık akşamında dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kore yemekleri yapıldı. Mücadelenin sonucunda dokunulmazlığı alan taraf kırmızı takım oldu.
Bunun üzerine mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta yerini aldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Hasan oldu.
MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı Araz oldu.
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