MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

16.12.2021 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de 15 Aralık akşamında dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşen kıran kırana mücadelenin ardından dokunulmazlığı kaybeden takım üyeleri, bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta MasterChef'e veda eden isim Görkem Demiral olmuştu. İşte merak edilenler...

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlığı Araz almış ve eleme adayı Mert olmuştu. İşte merak edilenler...

15 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

15 Aralık akşamında dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kore yemekleri yapıldı. Mücadelenin sonucunda dokunulmazlığı alan taraf kırmızı takım oldu.

Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...Bulgogi (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bulgogi tarifi ve malzemeleri...
Bibimbap (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bibimbap tarifi ve malzemeleri...Bibimbap (Kore yemeği) nasıl yapılır? İşte bibimbap tarifi ve malzemeleri...

15 ARALIK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bunun üzerine mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta yerini aldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Hasan oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

15 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı Araz oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Deli Yürek’le ilgili şaşırtan bilgiDeli Yürek’le ilgili şaşırtan bilgi
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini 51 yerinden bıçaklamıştı! Hakim karşısına çıktı

Eşini 51 yerinden bıçaklamıştı! Hakim karşısına çıktı

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Asgari ücrette '3 bin 900 lira' iddiası

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Son dakika! Omicron'la ilgili korkutan açıklama: 2022'nin ilk iki ayında...

Son dakika! Omicron'la ilgili korkutan açıklama: 2022'nin ilk iki ayında...

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

Bilim Kurulu sonrası tüm Türkiye'yi ilgilendiren aşı kararı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Şarkıcı Gülçin Ergül'ün son klibinde acı tesadüf!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

"Vücut kaldıramayabilir ama... " diyerek kararını açıkladı

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Pideciye kaçan eş gündemde! Ölümünden sonra söyledikleri şoke etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.