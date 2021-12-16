MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 15 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın sunumuyla devam ediyor. Geçtiğimiz gün yayınlanan MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlığı Araz almış ve eleme adayı Mert olmuştu. İşte merak edilenler...

15 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

15 Aralık akşamında dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kore yemekleri yapıldı. Mücadelenin sonucunda dokunulmazlığı alan taraf kırmızı takım oldu.

15 ARALIK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bunun üzerine mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mutfakta yerini aldı. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ise Hasan oldu.

15 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı Araz oldu.





