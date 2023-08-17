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MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef eleme adayı kim oldu? Deprem anıldı!

17.08.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da eleme heyecanı devam ediyor. 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin anıldığı gecede duygusal anlar yaşandı. Son takım oyununun oynandığı gecede en fazla başarılı tabak yapan yarışmacılar MasterChef All Star'ınson dokunulmazlığını aldı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı, hangi takım? MasterChef eleme adayı kim oldu? Deprem anıldı!

MasterChef All Star'da haftanın son takım dokunulmazlığı için yarışıldı. Bilindiği üzere yeni sisteme göre altı aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı ve yaşananlar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef All Star'da bu akşam farklı bir heyecan yaşandı. 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin ardından 6 Şubat'ta gerçekleşen yıkıcı depremlerdeki kahramanlar konuk edildi.

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Azize'nin kaptanlığındaki mavi takım ve Kıvanç'ın kaptanlığındaki kırmızı takım haftanın son dokunulmazlığını kazanabilmek için ter döktüler.

Son dokunulmazlığın ve gecenin kazananı kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oynadı. En başarılı tabağı yapan yarışmacı takım arkadaşını doğrudan potaya gönderecek.

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Eleme potasına giden isim henüz belli olmadı. Aday belli olduğunda detayları haberimizden kontrol edebilirsiniz.

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