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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 1 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

02.12.2021 00:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 1 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 15. haftanın 2. dokunulmazlık oyununda takımlar, Kıbrıs mutfağından yemekler yaparak yarıştı. Geçen sezonun yarışmacılarından ve Kıbrıslı olan Tanya Kilitkayalı da programa konuk oldu. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın 3. ve 4. eleme adayları.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 1 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım, haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 1 Aralık Çarşamba MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı belli oldu.

MASTERCHEF’TE İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Kıbrıs mutfağına ait yemekler yapıldı. MasterChef 2020 yarışmacılarından Tanya Kilitkayalı yapılacak yemekleri açıkladı. Yapılması için bir saat süre verilen menüde humus çorbası
piruhi, mücendra pilavı, şeftali kebabı ve gullurikya yemekleri yer aldı.

Sonrasında ise takımlardaki beşer yarışmacı, birbirine bağlandı ve yemekleri, yan yana bağlı şekilde yapmaya çalıştı. Verilen sürenin bitiminde yapılan yemekler, şeflerin beğenisine sunuldu. Tadım sonrasında yapılan şefler değerlendirmelerini açıkladı. Kıyasıya mücadele sonunda tadım sonunda 4-1'lik skorla dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımın yarışmacıları, bir kez daha mutfağa girdi ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Oyunda buharda pişirme tekniği ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Verilen süre ise kırk dakika oldu.

Süre sonunda tadım yapan şefler, ortak kararla bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin Sergen olduğunu açıkladı.

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MASTERCHEF 2021 ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk bireysel dokunulmazlığı kazanan Hasan, Tahsin'i eleme potasına gönderdi ve ilk eleme adayı Tahsin oldu.
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Sonrasında toplanan konseyde oylama ile haftanın ikinci eleme adayı Burcu oldu.

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MasterChef'te ikinci dokunulmazlık oyununda kaybeden mavi takım, ilk olarak bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımda üç kişi kaldığı için konsey oylaması yapılmadı. Üç kişinin oynadığı bireysel dokunulmazlık oyununda kaybeden iki isim direkt potaya girdi. Üçüncü eleme adayı Araz oldu.

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Hasan ise dördüncü eleme adayı oldu.

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