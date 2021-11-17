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MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 16 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

17.11.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 9 Kasım Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef Türkiye’de 13. haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlar, köfte çeşitleri yaparak yarıştı. Kaybeden takımdan ise iki yarışmacı elemeye kaldı. Peki, MasterChef’te dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları.

MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 16 Kasım MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 16 Kasım Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda köfte çeşitleri yapıldı. Menüde ise Sivas köfte, Tekirdağ köfte, Abdigor köfte, Akçaabat köfte, şiş köfte ve Tire köftesi yer aldı.

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Sonrasında verilen sürede en lezzetli köfteyi yapmaya çalıştı. Süresi tamamlanan yemeklerin tadımı anında yapıldı ve şefler, sonucu hemen açıkladı. 4-2 skoru yakalayan kırmızı takım, dokunulmazlığı kazandı.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef’te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden mavi takım, mutfağa bir kez daha girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaşacak altı yarışmacı, kazanmak için Danilo Zanna'nın imza tabağını kusursuz bir şekilde hazırlamaya çalıştı. Yapılan yemeklerin tadımı sonrasında öne çıkan üç isim Eren, Hasan ve Pelin oldu. Gecenin en başarılı tabağınını çıkaran Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.

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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eren, Azize'yi potaya gönderdi ve ilk eleme adayı belli oldu.

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Sonrasında konseyde yapılan oylamada Pelin ve Safanur, aynı sayıda isimleri yazılınca potaya girecek ismi belirlemek kaptan Eren'e kaldı. Eren, ikinci eleme adayı olarak Pelin'i seçti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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