MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? 5 Ekim MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyelikleri yaptığı MasterChef Türkiye'de haftanın yeni takımları ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 5 Ekim Salı MasterChef yeni bölümde dokunulmazlık oyununda mantı çeşitleri yapıldı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Ardından ise haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Oyun öncesinde iki takımın yarışmacıları, düellodaki rakibini ve yapacağı mantı çeşidini belirlendi.

Düello şeklinde oynanan oyunda yarışmacılar, 8 çeşit mantı yaparak yarıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ise mavi takım 5-3'lük skorla dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu.

MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef’in yedinci haftasında ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım oldu. Bundan dolayı kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi.

Bu oyunda yarışmacılara ana ürün olarak ananas verildi. Yaratıcı bir yemek yapmaları için 40 dakika süre verildi. Süre sonunda şefler, kritik tadımı yaptı. Gecenin en başarılı isimleri Tahsin, Dilara ve Pelin oldu.

Şefler, gecenin en iyi tabağını çıkaran ve bireysel dokunulmazlığı kazananın Dilara olduğunu açıkladı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Dilara’nın eleme potasına gönderdiği Tahsin, haftanın ilk eleme adayı oldu.

Sonrasında dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımın konseyi toplandı. En çok adı yazılan Azize haftanın ikinci eleme adayı oldu.

Elemeye kalan Azize takım arkadaşlarına tepki gösterdi. Duygusal anlar yaşayan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu.





