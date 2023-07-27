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  4. MasterChef'te 'İlber Ortaylı' göndermesi! Şeflerin önünde açtı ağzını, yumdu gözünü: "Cahil denedim, yarı cahil dedim"

MasterChef'te 'İlber Ortaylı' göndermesi! Şeflerin önünde açtı ağzını, yumdu gözünü: "Cahil denedim, yarı cahil dedim"

27.07.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da yarışmacılar arasındaki rekabet artarken gerilimin dozu da gitgide yükseliyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada dokunulmazlık oyunu oynandı ve 7 ülkeye ait olan 7 farklı pilav çeşidi yapıldı. MasterChef'e Sergen'in yaptığı açıklama damga vurdu. "İlber Ortaylı'yı çok severim" diyen Sergen'in Mert'e ilişkin sözleri gündem oldu. Sergen'in "Cahil denedim, yarı cahil dedim" diyerek kendini savunması ise izleyenleri şaşırttı.

MasterChef All Star yine gergin anlara sahne oldu. Yarışmacılar şeflerin isteği üzerine 7 ükeden 7 farklı pilav tarifi yaptı. Haftanın 2. mücadelesinde hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasındaki rekabet dikkatlerden kaçmadı. Sergen'in Mert'e ilişkin sözleri ise gündem oldu.

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ÖNCE "İLBER ORTAYLI'YI ÇOK SEVERİM" DEDİ, SONRA...

Risotto için yaşanan bir anlaşmazlık üzerine Somer Şef'ten söz alan Sergen, Mert'i hedef alarak "Ben İlber Ortaylı'yı çok seviyorum. İlber Ortaylı der ki: 'Cahil insana öğretirsin, ama yarı cahile hiçbir şey öğretemezsin her şeyi bildiğini zanneder' Güzel bir sözdür. Genç şeflerin tek sorunu kendi mutfaklarını bilmeyip yabancı mutfaklara özenmesi. Her türlü şeyi ezberliyorlar, anlatıyorlar, ediyorlar." ifadelerini kullandı.

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"LAF ANLATAMIYORSUN!"

Mert "Cahillikle ne alakası var?" deyince, Sergen de "Cahil demedim, yarı cahil dedim" sözleri ile çıkıştı.

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"ÇİZGİYİ AŞIYORSUN"

Sergen'in "Laf anlatamıyorsun işte. Pencerede pişmez risotto." sözleri izleyenleri şaşırtırken Mert Çizgiyi aşıyorsun" diyerek yarışmacı arkadaşına uyardı.

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MERT ELEME POTASINA GİRDİ

Öte yandan MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. En yüksek puanı alarak dokunulmazlığı kazanan mavi takım eleme potasından kurtuldu. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz, Mert'i eleme potasına gönderdi.

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İlber Ortaylı Masterchef masterchef sergen ele

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