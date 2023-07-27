MasterChef'te 'İlber Ortaylı' göndermesi! Şeflerin önünde açtı ağzını, yumdu gözünü: "Cahil denedim, yarı cahil dedim"

MasterChef All Star yine gergin anlara sahne oldu. Yarışmacılar şeflerin isteği üzerine 7 ükeden 7 farklı pilav tarifi yaptı. Haftanın 2. mücadelesinde hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasındaki rekabet dikkatlerden kaçmadı. Sergen'in Mert'e ilişkin sözleri ise gündem oldu.

ÖNCE "İLBER ORTAYLI'YI ÇOK SEVERİM" DEDİ, SONRA...

Risotto için yaşanan bir anlaşmazlık üzerine Somer Şef'ten söz alan Sergen, Mert'i hedef alarak "Ben İlber Ortaylı'yı çok seviyorum. İlber Ortaylı der ki: 'Cahil insana öğretirsin, ama yarı cahile hiçbir şey öğretemezsin her şeyi bildiğini zanneder' Güzel bir sözdür. Genç şeflerin tek sorunu kendi mutfaklarını bilmeyip yabancı mutfaklara özenmesi. Her türlü şeyi ezberliyorlar, anlatıyorlar, ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"LAF ANLATAMIYORSUN!"

Mert "Cahillikle ne alakası var?" deyince, Sergen de "Cahil demedim, yarı cahil dedim" sözleri ile çıkıştı.

"ÇİZGİYİ AŞIYORSUN"

Sergen'in "Laf anlatamıyorsun işte. Pencerede pişmez risotto." sözleri izleyenleri şaşırtırken Mert Çizgiyi aşıyorsun" diyerek yarışmacı arkadaşına uyardı.

MERT ELEME POTASINA GİRDİ

Öte yandan MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu. En yüksek puanı alarak dokunulmazlığı kazanan mavi takım eleme potasından kurtuldu. Kaybeden kırmızı takım yarışmacıları ise bireysel dokunulmazlık için mücadele etti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Ayaz oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayaz, Mert'i eleme potasına gönderdi.

