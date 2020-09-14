MasterChef'te kim elendi? İşte 13 Eylül MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

MasterChef 2020'nin son bölümünde bu haftanın eleme adayı olan altı yarışmacı eleme turunun ilk oyununda verilen ana ürün "patlıcan" ile yaratıcılıklarını konuşturarak farklı tabaklar ortaya çıkarmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Furkan, Ebru, Arem, Eray, Ayyüce ve Duygu'nun eleme adayı olduğu bu haftaki mücadelede ikinci tura kalan yarışmacılar ise Danilo Zanna'nın özel tarifi olan kesilmemiş deniz esintisinde en başarılı tabağı yapmak için yarıştı.

MASTERCHEF'TE İLK ELEME TURUNU KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin eleme bölümündeki ilk turda yaratıcılık oyunu oynayan yarışmacılar, patlıcan ile birbirinden farklı lezzetler ortaya koydu. MasterChef'in ilk eleme turunda en iyi tabağı yapan yarışmacılar Ayyüce, Eray ve Ebru oldu. Bu üç yarışmacı bu hafta elenmekten kurtularak MasterChef'e devam ettiler.

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MasterChef yarışmasının son bölümündeki ikinci eleme turunda Arem, Duygu ve Furkan yarışmada kalabilmek için yarıştı. Yarışmacılardan bu defa Danilo Zanna'nın özel tarifiyle ıstakozlu ravioli yapmalarını istedi.