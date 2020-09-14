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MasterChef'te kim elendi? İşte 13 Eylül MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 00:44 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının 13 Eylül Pazar ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta elemeye kalan Furkan, Ebru, Arem, Eray, Ayyüce ve Duygu iki aşamadan oluşan eleme turunda mücadele etti. Eleme adayı olan yarışcılar, ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun istediği yemekleri en iyi şekilde yaparak yarışmada kalabilmek için yarıştı. Peki MasterChef'te kim elendi? İşte MasterChef Türkiye son bölümde elenen yarışmacı.

MasterChef'te kim elendi? İşte 13 Eylül MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı

MasterChef 2020'nin son bölümünde bu haftanın eleme adayı olan altı yarışmacı eleme turunun ilk oyununda verilen ana ürün "patlıcan" ile yaratıcılıklarını konuşturarak farklı tabaklar ortaya çıkarmak için kıran kırana bir mücadele verdi. Furkan, Ebru, Arem, Eray, Ayyüce ve Duygu'nun eleme adayı olduğu bu haftaki mücadelede ikinci tura kalan yarışmacılar ise Danilo Zanna'nın özel tarifi olan kesilmemiş deniz esintisinde en başarılı tabağı yapmak için yarıştı.

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MASTERCHEF'TE İLK ELEME TURUNU KİMLER KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin eleme bölümündeki ilk turda yaratıcılık oyunu oynayan yarışmacılar, patlıcan ile birbirinden farklı lezzetler ortaya koydu. MasterChef'in ilk eleme turunda en iyi tabağı yapan yarışmacılar Ayyüce, Eray ve Ebru oldu. Bu üç yarışmacı bu hafta elenmekten kurtularak MasterChef'e devam ettiler.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ MASTERCHEF'E VEDA EDEN İSİM!

MasterChef yarışmasının son bölümündeki ikinci eleme turunda Arem, Duygu ve Furkan yarışmada kalabilmek için yarıştı. Yarışmacılardan bu defa Danilo Zanna'nın özel tarifiyle ıstakozlu ravioli yapmalarını istedi.

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Hamurun parçalanmaması, dolgunun lezzetli olması, yanındaki sosların kıvamlı ve lezzetli olması ve son olarak dolgunun patlamaması şeflerin tabağı değerlendirirken göz önünde bulundurduğu kriterler arasında yer alırken en önemlisi de yarışmacıların tabağı eksiksiz sunması olarak belirlendi. Günün sonunda üç yarışmacı da tabağını yetiştirdi ve şeflerin beğenisine sundu.

Eleme finalinde birinci olan yarışmacı, şeflerin oy birliği ile Furkan oldu. Günün sonunda, kalan iki tabağın sahibi Duygu ve Arem oldu. Şeflerin verdiği karar doğrultusunda elenen yarışmacı Arem Yüce olarak belirlendi.
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