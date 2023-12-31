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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 30 Aralık 2023 MasterChef All Star beşincisi kim oldu? Önlüğe veda etti!

30.12.2023 22:51 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da eleme heyecanı devam ediyor. Tahsin, Esra, Barbaros, Sergen ve Hasan MasterChef All Star'a 5. olarak veda etmemek için yarıştılar. Gecenin sonunda önlüğe veda eden isim belli olacak. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? 30 Aralık 2023 MasterChef All Star beşincisi kim oldu? Önlüğe veda etti!

MasterChef All Star'da eleme gecesi yaşanıyor. Bir yarışmacı all star beşincisi olarak yarışmaya veda edecek. Dün akşam yayınlanan bölümde Kıvanç ve Eren elenmiş, Sergen ise son ceketi giyen yarışmacı olmuştu. bu akşam hangi isim MasterChef All Star'a veda edecek merak ediliyor. İşte 30 Aralık MasterChef All Star 5. yarışmacısı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef All Star yarışmasında son beşe; Barbaros, Sergen, Esra, Hasan ve Tahsin kaldı. Veda eden son isimler de Kıvanç ile Eren olmuştu.

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Arkadaşlarından en az puan alan Sergen, yarışmaya beşinci olarak veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR BEŞİNCİSİ KİM OLDU?

Tahsin, Esra, Barbaros, Sergen ve Hasan MasterChef All Star'a devam edebilmek için mücadele etti. Canlı yayınla ekrana gelecek finalde finalist olabilmek için ter döken yarışmacılardan Sergen yarışmaya veda etti.

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