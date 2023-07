MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacılar? MasterChef All Star'da eleme adayı kim oldu? Kıyasıya mücadele!

MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayının belirlenmesi için yarışıldı. yeni sisteme göre üç aday takım yarışlarından son bir aday ise kalan diğer yarışmacılar arasından yeni bir yarışma yapılarak seçiliyor. MasterChef All Star'da son eleme adayının kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte MasterChef All Star'da haftanın son eleme adayı ve yaşananlar...

MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI, HANGİ YARIŞMACILAR?

MasterChef All Star'da bu akşam iki aşamalı yarışma oynanıyor. Yarışmacılar ilk etapta konuk şef Bedri Usta'nın tarifiyle Adana Güveci yaptılar.

Güveci en başarılı yapan yarışmacılar Burcu, Esra, Suna, Ayaz ve Tahsin oldu. Bu yarışmacılar Masterchef All Star'da ikinci haftaya kalmayı garantiledi.

MASTERCHEF ALL STAR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da son eleme adayı heyecanı yaşanıyor. Bedri Usta'nın Adana Güvecini başarılı yapamayan Güzide, Dilara, Eda, Sefa, Batuhan, Tanya, Büşra ve Çağatay, eleme adayı olamak ve potaya girmemek için yarışacaklar.

Kuşkonmaz ile yaratıcılık oyunu oynayan ve gecenin sonunda en başarısız yemek yapan yarışmacı MasterChef All Star'ın son eleme adayı olacak.