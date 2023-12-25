MasterChef'te Somer Şef'ten bomba itiraf! "O yılın en önemli düğünüydü" diyerek açıkladı: "Kariyerimin sonu oldu"

MasterChef All Star bomba gibi bir bölümle ekrana geldi. Yaratıcı yemek turu etabının sonunda en lezzetli ve güzel tabakları hazırlayan Eren 20, Esra 17,5, Sergen 19, Batuhan ise 19,5 puan aldı. Eren ilk turun kazananı oldu. İkinci etapta Somer Şef'in tabağı Baked Alaska yapıldı. Eren 37, Batuhan 34,5, Sergen 43, Esra 36,5 puan aldı. Gecenin birincisi Sergen olurken yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu. Fakat MasterChef All Star'ın son bölümüne Somer Şef'in itirafı damga vurdu.

SOMER ŞEF'TEN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

Ünlü şef yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ben ilk yiyecek - içecek stajımı bir otelde yaptım. Valinin kızı falan evleniyor. O yılın en önemli düğünü bizim otelde yapılıyor. Satış banket ofisinde stajımı yapıyorum. Herkes konuşurken, 'Baked Alaska' yapacağız size denildi. Kız, 'Bir tane büyük değil de onları tek tek yapar mısınız?' dedi. Ben de 'Tabii tabii yaparız' yanıtını verdim. O sırada satıştakiler 'Bunu şefe sen söyleyeceksin.' dediler.

ŞEFİ KÜFÜR ETTİ

Ben de gittim söyledim. 'Tamam yapıyoruz, sorun değil!' dedi. Ama ben tek tek yaparız dediğimi söyledim. Şef, 'Kaç kişi için?' diye sordu. Ben de 500 kişi için yapılması gerektiğini söyledim. Bana 'Koşmaya başla' dedi. Arkada bıçak seti var. Bir küfür."

"Sonra ne yaptık?" ifadesini kullanan Somer Şef açıklamalarına şöyle devam etti:

"Hepsini tepsiye koydular. 'Hayır!' da diyemiyoruz. Tepsinin üzerinde. Bütan gazları var ya tüplü. Onlarla yakıyoruz. O şekilde yakıp yolladı, kariyerimin sonu oldu."





