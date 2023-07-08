MasterChef'te son yedekler kimler oldu? MasterChef All Star'ın son yedek yarışmacıları belli oluyor!

MasterChef All Star 2023 kadrosu geçtiğimiz akşam itibariyle netleşti. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. 2019, 2020, 2021 ve grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belli oldu. 8 Temmuz Cumartesi akşamı MasterChef'te son grubun yedek yarışmacıları seçildi. İşte 8 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yarışmacılar...

MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

Geçtiğimiz bölümlerde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da en son yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu olmuştu.

MasterChef’te şeflerin yedek kadro değerlendirmeleri sona erdi. 7 Temmuz cuma günü yayınlanan yeni bölümde en başarılı tabağı çıkartan Tayfun, Barış ve Kaan All Star'ın yedek yarışmacıları oldu. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde ise 2022 grubundan yedek kadroya girmeye hak kazanacak yarışmacılar son olarak belli olacak.

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

4. Grup

Çağatay - 2022

Büşra - 2022

Ayaz - 2022

Gamze - 2022

Tolga - 2022

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022



