MasterChef'te son yedekler kimler oldu? MasterChef All Star'ın son yedek yarışmacıları belli oluyor!

MasterChef All Star 2023 kadrosu geçtiğimiz akşam itibariyle netleşti. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadelelerinde heyecan dolu dakikalar yaşandı. 2019, 2020, 2021 ve grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belli oldu. 8 Temmuz Cumartesi akşamı MasterChef'te son grubun yedek yarışmacıları seçildi. İşte 8 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren yarışmacılar...
Geçtiğimiz bölümlerde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da en son yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu olmuştu.
MasterChef’te şeflerin yedek kadro değerlendirmeleri sona erdi. 7 Temmuz cuma günü yayınlanan yeni bölümde en başarılı tabağı çıkartan Tayfun, Barış ve Kaan All Star'ın yedek yarışmacıları oldu. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde ise 2022 grubundan yedek kadroya girmeye hak kazanacak yarışmacılar son olarak belli olacak.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Gamze - 2022
Tolga - 2022
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022