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MasterChef'te Tuana Balkan şarkısı Ederlezi ile büyüledi! Şefleri ve yarışmacıları duygulandıran anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 22:46 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel olarak Üsküdar'daki Engelsiz Yaşam Merkezi'ne konuk oldu. MasterChef'te görme engelli genç kız Tuana, söylediği Balkan şarkısı Ederlezi ile izleyenleri duygulandırdı.

Jüri üyeliklerini Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef bu hafta çok özel bir yere konuk oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun çekimleri Üsküdar'da bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununu şeflerin istediği menüyü hazırladılar. Takımların yaptığı yemekleri tadan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim görenler ise takımların yaptıkları yemekleri tadarak puan verdi.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören Tuana, seslendirdiği Bosna şarkısı olan Ederlezi ile herkesi duygulandırdı.

Bir Balkan şarkısı olan Ederlezi, Çingeneler Zamanı filmiyle de özdeleşmişti.

EDERLEZİ ŞARKISI SÖZLERİ:

Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısıdır. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.

Sa me amala oro kelana
Oro kelana, dive kerna
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo, e bakren chinen
A me chorro, dural vesava
Romano dive, amaro dive
Amaro dive, Ederlezi
Ediwado babo, amenge bakro
Sa o Roma babo, e bakren chinen
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje

EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇESİ

Ederlezi...
Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,
Acıya bulanmıştı şenlikleri,
Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,
Ne bilsin burada yetim kızlar var
Bu sene ederlezi babasız kalmıştı
Yetim kızların yürekleriydi gelen.
Sarı saçları mavi gözleriyle,
Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,
Deniz utanırdı mavisinden,
Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,
Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı
Boşnak kızları Goran’ın,
Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.
Ah ederlezi, niye geldin bu sene
Bilmez misin, buradaki kızlar yetim
Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz
Yaslar bağladı sarı saçlarımız
Babasızdı mavi gözlerimiz
Ve goran, haykır yine bosna dağlarına
Ederlezi kızlarım, ederlezi...

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Diline yüreğine sağlık
Boşnakça bir şarkı..Ederlezi yani hızırellez demek...
harika söyledi bravo yaahu canim benim ya,diline temiz yuregine saglik.
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