MasterChef'ten elenen Yasin'den olay sözler! "Acun Medya'yı karalamak isteyenleri mahçup ettim" MasterChef Yasin Obuz kimdir?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta aynı takımda yer alan Cemre, Batuhan ve Yasin eleme oyununda mücadele etti. Şeflerin istediği Kilis pie yemeğini en iyi yapan isim Cemre oldu. 3 yarışmacı arasından ise elenen isim Yasin Obuz oldu. Yasin elendiğinin açıklanmasının ardından veda sözleriyle dikkat çekti.

"BEN GELDİĞİMDE ACUN MEDYA BAŞINA BELA ALDI"

MasterChef'ten son elenen isim olan ve çılgın kişiliğiyle tanınan Yasin'in veda konuşması ise izleyenleri şaşırttı. Yasin veda etmeden önce şunları söyledi:

"Ben bu kapıdan girdiğim ve sizin karşınızda yemek yaptığım zaman, Acun Medya başına büyük bir bela aldı. Benim için çok kişi 'Bu adam saygısızlık yapar. Skandal yapar. Şeflerle kavga eder, arkadaşlarını döver' dedi. Benim üzerimden Acun Medya'yı karalamak isteyen insanları mahçup ettiğim için sevinçliyim. Buraya geldikten sonra benim üstüme gelindi beni yaralamaya çalıştılar. Kimseye kötülüğüm olmadı, sizlere saygısızlık yapmak aklımdan bile geçmedi. Ben gidiyorum ancak Batuhan burada kaldığı için mutluyum. Bu yarışmanın gizli şampiyonu benim. Mutfaktan çıkmamış bir adam inanılmaz sevildi. Ama arkadaşlarım ama benim sayemde. Gençlere tavsiyem asla vazgeçmeyin ve sonuna kadar mücadele edin"