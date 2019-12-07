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MasterChef'ten elenen Yasin'den olay sözler! "Acun Medya'yı karalamak isteyenleri mahçup ettim" MasterChef Yasin Obuz kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 02:21 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de finale haftalar kala son elenen isim Yasin Obuz oldu. MasterChef'in 6 Aralık Cuma yayınlanan son bölümüne, renkli kişiliğiyle dikkat çeken Yasin'in vedası damga vurdu. Diğer yarışmacıların aksine profesyonel aşçı olmamasına rağmen son 7 isim arasına kalmayı başaran Yasin'in veda sözleri olay oldu. Yasin, "Benim üzerimden Acun Medya'yı karalamak isteyen insanları mahçup ettiğim için sevinçliyim" dedi. Şef Somer Sivrioğlu ise Yasin'i alnından öperek yarışmadan uğurladı.

MasterChef'ten elenen Yasin'den olay sözler! "Acun Medya'yı karalamak isteyenleri mahçup ettim" MasterChef Yasin Obuz kimdir?

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta aynı takımda yer alan Cemre, Batuhan ve Yasin eleme oyununda mücadele etti. Şeflerin istediği Kilis pie yemeğini en iyi yapan isim Cemre oldu. 3 yarışmacı arasından ise elenen isim Yasin Obuz oldu. Yasin elendiğinin açıklanmasının ardından veda sözleriyle dikkat çekti.

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"BEN GELDİĞİMDE ACUN MEDYA BAŞINA BELA ALDI"

MasterChef'ten son elenen isim olan ve çılgın kişiliğiyle tanınan Yasin'in veda konuşması ise izleyenleri şaşırttı. Yasin veda etmeden önce şunları söyledi:

"Ben bu kapıdan girdiğim ve sizin karşınızda yemek yaptığım zaman, Acun Medya başına büyük bir bela aldı. Benim için çok kişi 'Bu adam saygısızlık yapar. Skandal yapar. Şeflerle kavga eder, arkadaşlarını döver' dedi. Benim üzerimden Acun Medya'yı karalamak isteyen insanları mahçup ettiğim için sevinçliyim. Buraya geldikten sonra benim üstüme gelindi beni yaralamaya çalıştılar. Kimseye kötülüğüm olmadı, sizlere saygısızlık yapmak aklımdan bile geçmedi. Ben gidiyorum ancak Batuhan burada kaldığı için mutluyum. Bu yarışmanın gizli şampiyonu benim. Mutfaktan çıkmamış bir adam inanılmaz sevildi. Ama arkadaşlarım ama benim sayemde. Gençlere tavsiyem asla vazgeçmeyin ve sonuna kadar mücadele edin"

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ALNINDAN ÖPEREK UĞURLADI

Şefler ise elenen Yasin'e övgüler yağdırdı. Somer Şef'in ise "Dikkat çeken ve renkli bir kişiliğin var. Senin insanlığa bakışını herkes alkışlamalı" dedi.

Mehmet Şef ise "Bu geldiğin konum ananın ak sütü gibi helal olsun. Burada gördüğün bütün eğitimleri alıp, algılayabilmek ve bu noktaya gelebilmek, benim diyen insanları MasterChef’ten eleyip göndermek. Seninle ilgili söyleyeceğim şeyler çok uzun değil. Sen yüreği güzel bir adamsın. Ne kadar deli dolu da bir adam olsan da özünde iyi bir adamsın. Senin geldiğin bu nokta sana helal olsun. Tebrik ediyorum. MasterChef 8 sene de geçse sen MasterChef efsaneleri arasına girdin" ifadelerini kullandı.

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Şef Mehmet Yalçınkaya daha sonra Yasin'i yanına çağırarak alnında öptü. Yasin de usta şefin elini öperek veda etti.

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MASTERCHEF YASİN OBUZ KİMDİR?

MasterChef'ten önce katıldığı Yemekteyiz programındaki çılgın hareketleriyle tanınan Yasin, hiç beklenmedik bir şekilde yarışmada son 7 isim arasına kalmayı başardı.

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Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 1989 yılında dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Yasin Obuz, Yemekteyiz yarışmasıyla tanındı ve katıldığı yarışmada rakiplerini epey zorladı.

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Yasin Obuz aynı zamanda İstanbul Sirkeci'de bulunan Bum Pilav ve Midye isimli işletmenin sahibi.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kendini ne önemsemişsin be birader
masterchef benim için bitmiştir.
yalaka
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