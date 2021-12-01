MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununda Dilara ile Safanur birbirine girdi! "Elini sürme, beni delirtme"

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliklerini yaptığı Masterchef'in yeni bölümde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ekrana geldi.

KIRMIZI TAKIM KARIŞTI!

MasterChef'te Kıbrıs mutfağına ait menü hazırlayan yarışmacılar, henüz oyunun başında büyük stres yaşadı. Kırmızı takımda kaptan Eren ile diğer takım arkadaşı Mert arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Hamur katlamada sorun yaşayan Mert, serzenişte bulununca olaya Eren dahil oldu ve iki arasında tansiyon bir anda yükseldi.



DİLARA VE SAFANUR KAVGASI!

Yarışmacılar birbirlerine de bağlı oldukları için bir hayli zorlu şartlar altında tabaklarını hazırlamaya çalıştı. Verilen sürenin bitmesine yakın, kırmızı takım yarışmacılarından Dilara ile Safanur arasında tansiyon bir hayli yükseldi.

Safanur, tabağına karıştığını iddia ettiği Dilara'ya sert çıktı.

Safanur, "Dilara yapma, karışma. Sen neyi zorluyorsun? Ben senin tabağına gelip elimi sürüyor muyum? Delirtme beni" diye bağırdı.



Dilara ise bu tepki karşısında "Uzatma Safanur sürerim, git benden uzaklaş" yanıtını verdi.

