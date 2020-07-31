MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı! MasterChef neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı! MasterChef neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 00:41 | Son Güncelleme

TV8'de yeni sezonuyla her akşam ekranlarda olan MasterChef Türkiye yarışması Kurban Bayramı nedeniyle ara verdi. MasterChef Türkiye'de ilk tur ve 3'lü düelloların ardından bu defa da yarışmacılar final turunda yarışacak. Üçlü düelloları kazanan 28 yarışmacı adayı, MasterChef Türkiye 2020'de ilk 16’ya girmek ve MasterChef 2020 yarışmacısı olmak için kıran kırana bir mücadele verecek. Peki MasterChef yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı! MasterChef neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye yarışması 3'lü düelloların bitmesiyle birlikte ekrana ara verdi. Kurban Bayramı süresince MasterChef'in yeni bölümleri yayınlanmayacak.

MasterChef Türkiye 2020'de düellolar sonrasında yarışmacılar ana kadroya girebilmek için final turunda kozlarını paylaşacak. MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölümü ise 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü ekranda olacak. MasterChef'in yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölümde üçlü düelloları kazanan isimler, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları arasına girmek ve yerini korumak için final turunda mücadele edecek.

Bu mücadeleler esnasında Mehmet Şef’in "Biz sizin bu yemeğinizi değerlendirmeye alamayız" demesi de herkesi şaşkınlığa uğratacak. Final turuna 28 yarışmacı, ilk 16 isim arasına girmek için yarışacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip... Tacizin böylesi! Jet skiyle gelip...
Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğraflarını paylaştı!Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğraflarını paylaştı!
Ülkeye döndü! Yabancı damat ile tatildeÜlkeye döndü! Yabancı damat ile tatilde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aşklarını ilan etti: Sefa geldin gönlüme

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aşklarını ilan etti: Sefa geldin gönlüme

Ebru Polat kurban pazarından paylaştı: Örnek olması dileğimle

Ebru Polat kurban pazarından paylaştı: Örnek olması dileğimle

Beren Saat’ten aylar sonra selfie paylaşımı!

Beren Saat’ten aylar sonra selfie paylaşımı!

Demet Özdemir'den makyajsız tatil pozu!

Demet Özdemir'den makyajsız tatil pozu!

Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'dan İmani'ye sert sözler: Utanmadan böyle geliyorsun

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye 500 bin TL verdiği iddialarını yalanladı: Boşanmayı ben istedim

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye 500 bin TL verdiği iddialarını yalanladı: Boşanmayı ben istedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.