MasterChef Türkiye'de final turu heyecanı! MasterChef neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MasterChef Türkiye yarışması 3'lü düelloların bitmesiyle birlikte ekrana ara verdi. Kurban Bayramı süresince MasterChef'in yeni bölümleri yayınlanmayacak.

MasterChef Türkiye 2020'de düellolar sonrasında yarışmacılar ana kadroya girebilmek için final turunda kozlarını paylaşacak. MasterChef Türkiye'nin merakla beklenen yeni bölümü ise 3 Ağustos 2020 Pazartesi günü ekranda olacak. MasterChef'in yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yeni bölümde üçlü düelloları kazanan isimler, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacıları arasına girmek ve yerini korumak için final turunda mücadele edecek.

Bu mücadeleler esnasında Mehmet Şef’in "Biz sizin bu yemeğinizi değerlendirmeye alamayız" demesi de herkesi şaşkınlığa uğratacak. Final turuna 28 yarışmacı, ilk 16 isim arasına girmek için yarışacak.



