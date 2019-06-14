Masum görünüyorlar ama tehlike büyük: Klozet kapaklarında çok daha pisler

Plastik yapımında kullanılan ve uzmanların tehlikelerine karşı uyardığı BPA adlı kimyasal yine karşımıza çıkıyor. Yapılan araştırmaya göre, BPA içeren yeniden doldurabilir şişeler zararlı bakterilerin üremesine ortam hazırlıyor. Araştırma sporcular üzerinde yapıldı Sürekli suya ihtiyaç duydukları için yeniden doldurabilir şişeleri en çok kullanan meslek grubu sporcular. Hal böyle olunca uzmanlar araştırmalarını bu grubun kullandığı ürünler üzerinde gerçekleştirdi. Ortaya çıkan sonuçlar kelimenin tam anlamıyla korkunç! Bu sonuçlardan sonra pek çok insan şişeleriyle vedalaşacak. Santimetre başına 900 bin bakteri kolonisi



Sporcuların yeniden doldurulabilir su şişeleri üzerinde yapılan araştırmaya göre, şişelerde santimetre başına 900 bin bakteri kolonisi bulundu. Bu oran bir klozet kapağında bulunan ortalama bakteri sayısının çok üstünde! İşin daha korkunç tarafı bu kolonilerin %60’ı insanlarda hastalıklara sebebiyet verebilecek türden. Yeniden doldurulabilen su şişeleri kelimenin tam anlamıyla büyük bir risk.

Bu tehlikelere maruz kalmamak için ne yapmak gerekiyor? Uzmanların belirttiğine göre bu tehlikeden sakınmanın yolları var. Yapılacak ilk şey, bakterilerin üresine ortam hazırladığı bilinen BPA maddesinin olmadığı şişeler kullanmak. BPA, su satılan PET şişelerde kullanılmazken, tekrar doldurulabilen şişelerde kullanılmaya devam ediyor. Kağıt bardaklar yeniden moda olabilir



BPA içeren şişe tehlikesinden sakınmanın diğer bir yolu da tek kullanımlık kağıt bardaklara yönelmek. Kullan at ürünlerin, yeniden kullanmaya müsait ürünlerden daha az bakteri içerdiği bilinen ve sürekli tekrar edilen bir gerçek. Çelik mataralar mantıklı bir seçenek



Uzmanların altını çizdiği bir seçenek olarak paslanmaz çelikten yapılan mataralar da alternatif arayanların hizmetinde. Kullanımı gittikçe artan çelik mataralardan tasarımıyla kalbinizi çalacak bir tane mutlaka bulacaksınız. PET şişeleri kullanmaya devam etmek de seçenekler arasında Eğer yukarıdaki seçeneklerden herhangi birisini kendinize yakın bulamadıysanız, günlük su ihtiyacınızı karşılamak için PET şişeleri kullanabilirsiniz. BPA içermeyen PET şişeler bakteri üremesine elverişli olmadığı için sağlık açısından daha uygun. Ancak PET şişeleri geri dönüşüme atmanız geleceğimiz açısından son derece önemli.