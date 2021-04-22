Masumiyet 9. son bölüm final sahnesinde Ela ve İsmail gerçeği ortaya çıktı! Masumiyet 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın üstlendiği Masumiyet dizisi 9. son bölümüyle 21 Nisan Çarşamba akşamı Fox TV'de ekrana geldi.

Masumiyet son bölümde Ela’nın ifadesini geçersiz kılan heyet raporunun çıkması İlker ve Hale için büyük bir darbe oldu. Asu’nun eşi Cenk’in, İlker’in şirketteki konumunu doldurmak için yurt dışından gelmesiyle iyice köşeye sıkışan anne oğula bir darbe de Harun’dan geldi. Hale’nin oyunlarını ortaya çıkarmaya kararlı olan Harun’un iş birliği teklifini Bahar kabul etti.

MASUMİYET YENİ BÖLÜMDE TİMUR GERÇEĞİ!

Masumiyet dizisinin 28 Nisan Çarşamba ekrana gelecek olan 10. bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Timur’un aldığı rüşvet ortaya çıkıyor.

MASUMİYET SON BÖLÜM ÖZETİ

İsmail, şok etkisi yaratan sözlerini geçiştirmeye çalışsa da, İsmail’in bir sırrı olduğunu anlayan Hale, duyduklarının peşini bırakmaz ve onu olay gecesine kadar götürecek yola doğru dönüşü olmayan bir adım atar.

Babasıyla köprüleri atan İlker’e bir darbe de Ela’nın aldığı heyet raporu vurur.

