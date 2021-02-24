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Masumiyet dizisi konusu nedir? Masumiyet nerede çekiliyor? Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un dizisi Masumiyet hakkında bilgiler

24.02.2021 20:18 | Son Güncelleme:
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Masumiyet dizisi konusu nedir? Masumiyet nerede çekiliyor? Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un dizisi Masumiyet hakkında bilgiler

Fox'un yeni dizisi Masumiyet 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerde oynadığı Masumiyet güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı konusuyla dikkat çekiyor. Masumiyet'te Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar. Peki Masumiyet dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte Masumiyet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu.

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
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HÜLYA AVŞAR 5 YIL SONRA YENİ DİZİYLE EKRANA DÖNDÜ

Hülya Avşar, televizyon dizilerine verdiği beş yıllık aranın ardından ekranlara Fox TV'nin dizisi Masumiyet ile döndü.
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Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizide Avşar, canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz, kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar’ın dizide oğlu İlker’e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz’a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.

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MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumiyet dizisinin çekimleri Kocaeli'de gerçekleştiriliyor. Kentteki Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi ilçelerde çekimleri yapılan Masumiyet dizisinin kapalı mekan sahneleri de aynı kent merkezinde çekiliyor.

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MASUMİYET 1. BÖLÜM KONUSU

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

MASUMİYET DİZİSİ OYUNCU KADROSU

İddialı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla kendinden söz ettiren dizinin kadrosunda Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır’ın yanı sıra; İlayda Alişan, Serkay Tütüncü, Deniz Işın, Selen Uçer, Tolga Güleç, Neslihan Arslan, Asena Tuğal, Ertuğrul Postoğlu, Alayça Gidişoğlu, Kimya Gökçe Aytaç, Gizem Ergün, Asena Keskinci, Ozan Kaya Oktu, Adin Külçe, Almina Günaydın, Sevgi Temel ve Rüçhan Çalışkur gibi başarılı isimler de yer alıyor.
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MASUMİYET DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
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Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ,
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