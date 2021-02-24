Masumiyet dizisi konusu nedir? Masumiyet nerede çekiliyor? Hülya Avşar, Deniz Çakır ve Mehmet Aslantuğ'un dizisi Masumiyet hakkında bilgiler

Yapımını Gold Film, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı “Masumiyet” dizisi, bu akşam FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



HÜLYA AVŞAR 5 YIL SONRA YENİ DİZİYLE EKRANA DÖNDÜ

Hülya Avşar, televizyon dizilerine verdiği beş yıllık aranın ardından ekranlara Fox TV'nin dizisi Masumiyet ile döndü.



Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle merakla beklenen dizide Avşar, canlandıracağı Hale Ilgaz karakteriyle çok konuşulacak. Çocuklarına, özellikle oğluna düşkün bir anne olan Hale Ilgaz, kibirli ve kusursuz cemiyet kadını görüntüsüyle çok konuşulacak. Avşar’ın dizide oğlu İlker’e Serkay Tütüncü, eşi İsmail Ilgaz’a ise Ertuğrul Postoğlu hayat veriyor.

MASUMİYET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Masumiyet dizisinin çekimleri Kocaeli'de gerçekleştiriliyor. Kentteki Kandıra, Derince, Gebze, İzmit, Dilovası, Körfez, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Başiskele gibi ilçelerde çekimleri yapılan Masumiyet dizisinin kapalı mekan sahneleri de aynı kent merkezinde çekiliyor.

MASUMİYET 1. BÖLÜM KONUSU

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.