Masumiyet'in İrem'i Deniz Işın'dan sitem dolu sözler: “Bir şeylere tepki gösterme vakti”

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesi ile büyük bir başarı yakalayan Masumiyet dizisi geçtiğimiz hafta aldığı flaş karar ile ekranlara veda edeceğini açıkladı. Dizinin istenilen başarıyı yakaladığı halde final yapmasının nedeni ise yüksek kaşeli oyuncular ile çalışmaları ve bu kaşeleri karşılayamadıkları iddia edildi. Öte yandan final kararı alsa da dizinin genç oyuncuları İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın arasındaki bağ gerçek hayatta çok iyi anlaşıyor. Ancak Işın'ın sosyal medya üzerinden yayınlandığı o videodaki arkadaşlarına ettiği isyan merak uyandırdı.

DENİZ IŞIN'DAN ESPRİLİ SİTEM

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve Hülya Avşar gibi güçlü oyuncularına İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın gibi genç yıldızların eşlik ettiği güçlü kadro da epey sevildi. Set dışında da sık sık görüşen arkadaşlar, dün gece yine hep birlikteydi. Deniz Işın da fırsatını bulmuşken bazı konulara isyan etti.

Daha önce sosyal medyada fenomen olan Işıl, esprili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Onedio'nun programına konuk olduğu esnada yaşanan bir konudan bahsetti. “Bir şeylere tepki gösterme vakti” diyen başarılı oyuncu, “Herhalde videoda yaşıma 10 ekleyemediğimi düşünmemişsinizdir diye düşünüyorum. Çünkü Serkay ve İlayda düşünmüş. İnanamadım gerçekten onlara. Belki de o an yaşımı düşünmek istememişimdir” sözleriyle yine herkesi güldürdü.

