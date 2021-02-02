MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Masumlar Apartmanı 20. yeni bölümde İnci, Derenoğlu ailesinin evine yerleşiyor! Safiye'den İnci'ye büyük şok!

Masumlar Apartmanı 20. yeni bölümde İnci, Derenoğlu ailesinin evine yerleşiyor! Safiye'den İnci'ye büyük şok!

02.02.2021 02:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 20. yeni bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümüne, İnci'nin Gülben ve Safiye ile aynı evde yaşamaya başlaması damga vuracak. Eşi Han'la barışan İnci, Derenoğlu ailesinin evine yerleşiyor. Ancak Safiye, İnci'yi kendi hayatlarına alıştırmak için yapmadığını bırakmıyor. İşte Masumlar Apartmanı 20. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 20. yeni bölümüyle 2 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nda yeni bir dönem başlıyor. Gülben ve Safiye ile aynı evde yaşamaya başlayan İnci'nin değişimi izleyenleri şaşırtacak.

resize-dsc03068-9f9i

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler.

resize-dsc03530-nYbj

Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır.

resize-dsc04136-rwbf

Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan hastalık itirafı! 'Doktorlar MS’ten şüphelendi'Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan hastalık itirafı! 'Doktorlar MS’ten şüphelendi'

Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

resize-dsc03791-uLHY

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır.

resize-dsc05525-BZr5
Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar.

Gülru’nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye’ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.

resize-dsc03693-5PA1
“Masumlar Apartmanı” yeni bölümüyle 2 Şubat Salı akşamı saat 20.00’de TRT1'de.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Çukur'a damga vuran sahne! Ünlü teknik adam dizide rol aldıÇukur'a damga vuran sahne! Ünlü teknik adam dizide rol aldı
90’ların sevilen şarkıcısının son hali!90’ların sevilen şarkıcısının son hali!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Friends dizisinden olay Jean-Claude Van Damme itirafı: Dilini ağzına sokunca...

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Kamerayı açık unutan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girdi

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

Manisa'da ölü bulunan 4 gençle ilgili yeni detaylar!

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

'Selin Komiser'e şok! Güpegündüz...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

İç çamaşırlı pozu olay oldu!

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Sütyensiz paylaşıma beğeni yağdı

Diğer Haberler

Maraşlı dizisi 4. son bölüm finalinde kaza şoku! Maraşlı ve Ozan'a ne oldu? Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Maraşlı dizisi 4. son bölüm finalinde kaza şoku! Maraşlı ve Ozan'a ne oldu? Maraşlı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu! Serhat Parıl EDHO'ya katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın yeni düşmanı belli oldu!

Aykut Kocaman Çukur'da rol aldı! Çukur 114. son bölüme Aykut Kocaman ve Yamaç Koçovalı sahnesi damga vurdu

Çukur'a damga vuran sahne! Ünlü teknik adam dizide rol aldı

Arıza dizisi son bölüme İhtiyar rolüyle Nursel Köse damga vurdu! Arıza'nın İhtiyar'ı izleyiciyi şaşırttı

Arıza dizisi son bölüme İhtiyar rolüyle Nursel Köse damga vurdu! Arıza'nın İhtiyar'ı izleyiciyi şaşırttı

Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maskesini çıkaran Çiçek'i gören Ali şoke oluyor!

Alev Alev 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Maskesini çıkaran Çiçek'i gören Ali şoke oluyor!

Uğur Güneş Kanunsuz Topraklar'da! İşte Kanunsuz Topraklar'ın konusu

Yeni dizisinin konusu heyecanlandırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.