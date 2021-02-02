Masumlar Apartmanı 20. yeni bölümde İnci, Derenoğlu ailesinin evine yerleşiyor! Safiye'den İnci'ye büyük şok!

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 20. yeni bölümüyle 2 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nda yeni bir dönem başlıyor. Gülben ve Safiye ile aynı evde yaşamaya başlayan İnci'nin değişimi izleyenleri şaşırtacak.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler.

Han, İnci’yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye’nin planları başkadır.

Safiye, İnci’ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci’den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet’in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır.



Neriman ise Ege ve Gamze’nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze’nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar.