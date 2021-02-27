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Masumlar Apartmanı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nda İnci Han'ı çöplükte yakalıyor!

27.02.2021 02:18 | Son Güncelleme:
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TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 24. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci, Safiye'ye bir sürpriz daha yapıyor. Diğer yandan ise İnci ile Han arasındaki gerilim sürüyor. Han'ın sırlarını açığa çıkarmak isteyen İnci, eşini takip ediyor. İnci, Han'ı gece yarısı çöplükte yakalıyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Tansel Öngel ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 24. yeni bölümüyle 2 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

HAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR MU?

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci ve Safiye bir kez daha dışarıya çıkacak. Naci bu defa Safiye'yi hiç beklemediği bir yere götürecek. Fragmanda Naci'nin Safiye ve Gülben'le birlikte çöp eve girmesi de dikkat çekiyor. Gülben'in "Abla bu adam seni çok seviyor" sözleri Safiye'yi etkiliyor.

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Diğer yandan ise Han'ın gizli arabasını bulan ve bagajdan çıkan silah ve vitrin mankenini görünce şok yaşayan İnci bu defa eşini takip etmeye başlıyor. Han'ın gece yarısı gittiği çöplüğü bulan İnci, Han'ı eski kıyafetlerle çöplükte yakalıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı 23. son bölümde çöp ev gerçeği ortaya mı çıktı? Han'ın gizli arabasını bulan İnci'yi şoke eden görüntüMasumlar Apartmanı 23. son bölümde çöp ev gerçeği ortaya mı çıktı? Han'ın gizli arabasını bulan İnci'yi şoke eden görüntü

Han, Esra’ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra’nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci’ye anlatır.

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İnci için durum bu kez sadece bir şüpheden ibaret olmaktan çıkmıştır. Araştırmaya girişir.

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Naci ise Safiye’ye bu sefer öncekinden çok daha büyük bir sürpriz hazırlar. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Artık Naci için gerçeklerle yüzleşme vaktidir.

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Hikmet’in hastalığı yüzünden yaşadığı kafa karışıklığı, Gülben ve Esat’ı çok zor bir durumda bırakır. Neriman ise okulda Gamze’nin meydan okumasını kabul eder ve yepyeni bir heyecan keşfeder.

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Bu keşif, onu hiç tanımadığı tehlikeli sulara yönlendirir. Esra’nın apartmandan gelen kokuyu takip etmesi ise ortalığı iyice karıştıracak olaylar silsilesini başlatır.

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Masumlar Apartmanı dizisi, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar,
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