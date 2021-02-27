Masumlar Apartmanı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı'nda İnci Han'ı çöplükte yakalıyor!

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Tansel Öngel ve Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, merakla beklenen 24. yeni bölümüyle 2 Mart Salı akşamı TRT 1 ekranlarında olacak. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak.

HAN'IN SIRRI ORTAYA ÇIKIYOR MU?

Masumlar Apartmanı yeni bölümde Naci ve Safiye bir kez daha dışarıya çıkacak. Naci bu defa Safiye'yi hiç beklemediği bir yere götürecek. Fragmanda Naci'nin Safiye ve Gülben'le birlikte çöp eve girmesi de dikkat çekiyor. Gülben'in "Abla bu adam seni çok seviyor" sözleri Safiye'yi etkiliyor.

Diğer yandan ise Han'ın gizli arabasını bulan ve bagajdan çıkan silah ve vitrin mankenini görünce şok yaşayan İnci bu defa eşini takip etmeye başlıyor. Han'ın gece yarısı gittiği çöplüğü bulan İnci, Han'ı eski kıyafetlerle çöplükte yakalıyor.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Han, Esra’ya yaptığı açıklamalarla durumu bir kez daha kurtardığını düşünürken, Esra’nın çok daha fazlasını gördüğünden habersizdir. Esra öğrendiklerinin şokuyla ne yapacağını bilmez haldedir. Sonunda İnci’ye anlatır.