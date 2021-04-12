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Masumlar Apartmanı 29. bölümde neler olacak? Han kazan dairesinde kimi saklıyor? İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve fragmanı

12.04.2021 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı'nın 29. yeni bölümünde şaşırtan gelişmeler yaşanacak. Masumlar Apartmanı yeni bölümde, Esat'ın ortadan kaybolması Esra'yı korkutuyor. Esra, Han'ın Esat'a bir şey yapacağından şüpheleniyor. Han ise apartmanın kazan dairesinde bir kişiyi zincirle bağlı şekilde tutuyor. Esra'nın ise kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti ve fotoğrafları.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı akşamı 29. yeni bölümüyle ekrana gelecek.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanında Han gittiği psikiyatrın ofisinde sinir krizi geçirerek bir kişinin boğazına sarılıyor. Han doktorun kendi hakkındaki yaptığı 'sınırda kişilik bozukluğu' teşhisini görüyor. Diğer yandan ise Han'ın kazan dairesinde zincirleyerek tuttuğu kişinin kim olduğu gizemi ise sürüyor.

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Han'ın rehin tuttuğu kişiye sandviç, gazoz ve kitap götürmesi ise o kişinin Naci olduğu iddialarını güçlendiriyor. Ancak Esra ise kazan dairesinin kapısına dayanarak "Esat" diye bağırması dikkat çekiyor.

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MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neriman’ın kaçma teşebbüsü başta Han olmak üzere herkesi şoke etmiştir. Safiye tam bir kriz halindedir.

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Evde durumlar iyice gerilir.

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İnci’nin Neriman hakkında öğrendiği bir gerçek, olayların seyrini değiştirir ve Han duruma müdahale eder.

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Neriman, her şeyden vazgeçmiş, hayatla bağlarını koparmış gibidir.

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Ege ise hem Neriman’ı hayal kırıklığına uğratmanın hem de ona ulaşamamanın sıkıntısıyla çaresizce çırpınır.

Gülben’in yaşadığı soruna çözüm arayışına giren İnci, ona yardım etmek için bazı adımlar atar. Ancak her zamanki gibi Safiye’yle karşı karşıya gelir.

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Yağmur’un hastalarından biriyle yaşadığı karşılaşma, Han’ın canını sıkar.

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Esra ise Esat’a ulaşamadığı için başına bir şey gelmiş olma ihtimalini düşünmeye başlar.

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Kafasındaki şüphe son derece korkutucudur ancak gerçeğe ulaşmak için bu korkunun onu durdurmasına izin vermez.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Birkan Sokullu Ezgi Mola Farah Zeynep Abdullah Merve Dizdar
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