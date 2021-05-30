Masumlar Apartmanı 36. bölüm fragmanı yayınlandı!

Masumlar Apartmanı dizisinden yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni fragman birçok iyi haberi beraberinde getirirken gerilimli sahneleriyle de izleyicilere Han’la İnci arasında yaşanacakların ilk sinyallerini veriyor.

Masumlar Apartmanı yeni fragmanda; Naci Safiye ve kızıyla ayrı ayrı güzel vakitler geçirirken Gülben Esat'ın annesiyle tanışır ve Esat'ın annesi onu yemeğe davet eder. Öte yandan İnci mutfak işlerine yardım etmeye başlarken Safiye Gülben'i Şennur Hanım'la gideceği yemeğe hazırlar. Diğer tarafta Gülben gittiği yemekte oldukça zor anlar geçirirken Naci Safiye'ye tedaviyi olacağını söyler. Han’la İnci arasındaki ipler iyice gerilirken ilişkileri geri dönülmez bir yara alır.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gülben, saldırıya uğrayan Esat için kendini aşması gereken bir durumla yüz yüze gelir. Naci’nin gerçeği Safiye’ye söylemiş olmasından korkan Han diken üstündedir. Halbuki korktuğundan bile büyük bir tehlike onu beklemektedir. Üniversite yüzünden Neriman’la farklı şehirlerde yaşayacakları endişesi, Ege’ye ani bir adım attıracaktır.

