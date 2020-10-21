Masumlar Apartmanı 6. bölümde şaşırtan final sahnesi! Safiye, Han ve Gülben dondu kaldı! Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 20 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde kardeşi Neriman'ı Ege ile birlikte gören Safiye çılgına döndü. Kardeşini, okul eşyaları, ilaçları ve kitaplarıyla birlikte zorla küvete sokan Safiye, hunharca Neriman'ı yıkamaya başladı. Korkunç manzarayı gören Gülben'in aklına ise benzer anları Safiye'ye yaşatan annesi geldi. Gülben ilk defa ablası Safiye'ye karşı koyarak kardeşini küvet işkencesinden kurtardı.

Masumlar Apartmanı'nın finalinde ise alzheimer olan Hikmet'i bulan İnci onunla birlikte evlerine gitti. Hikmet, İnci'yi eşi sanmaya başladı. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşadı.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizide Safiye ve Gülben'i canlandıran Ezgi Mola ile Merve Dizdar'ın oyunculuklarına övgüler yağdı. İşte Twitter'da dizi hakkındaki paylaşımlardan bazıları.