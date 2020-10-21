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Masumlar Apartmanı 6. bölümde şaşırtan final sahnesi! Safiye, Han ve Gülben dondu kaldı! Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı

21.10.2020 02:03 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 6. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde, Safiye ve Gülben'in sahneleri izleyiciyi etkiledi. Safiye, kardeşi Neriman'ı zorla küvete sokup yıkarken, Gülben ise annesinin kendilerine yaptıklarını hatırladı. Dizinin final sahnesinde ise herkesi şaşırtan bir manzara ortaya çıktı. Masumlar Apartmanı son bölümüyle sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Başarılı oyunculukları ve senaryosuyla dikkat çeken Masumlar Apartmanı'nın 20 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde kardeşi Neriman'ı Ege ile birlikte gören Safiye çılgına döndü. Kardeşini, okul eşyaları, ilaçları ve kitaplarıyla birlikte zorla küvete sokan Safiye, hunharca Neriman'ı yıkamaya başladı. Korkunç manzarayı gören Gülben'in aklına ise benzer anları Safiye'ye yaşatan annesi geldi. Gülben ilk defa ablası Safiye'ye karşı koyarak kardeşini küvet işkencesinden kurtardı.

Masumlar Apartmanı'nın finalinde ise alzheimer olan Hikmet'i bulan İnci onunla birlikte evlerine gitti. Hikmet, İnci'yi eşi sanmaya başladı. Han, Gülben ve Safiye ise babasıyla birlikte oturan ve ona sarılan İnci'yi kendi evlerinde görünce büyük şok yaşadı.

MASUMLAR APARTMANI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Masumlar Apartmanı ekrana gelen son bölümüyle sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Dizide Safiye ve Gülben'i canlandıran Ezgi Mola ile Merve Dizdar'ın oyunculuklarına övgüler yağdı. İşte Twitter'da dizi hakkındaki paylaşımlardan bazıları.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hikmet’in İnci ve Han’ın evlendiğini açıklaması Masumlar Apartmanı’nda deprem etkisi yaratır. Safiye’nin İnci’yle ilgili kurduğu kabuslar gerçek olur. Haluk elindeki evlilik kozunu Han’a karşı kullanarak içinde bulunduğu borç batağından kendini kurtarmaya çalışır. İnci Han’ın karanlık taraflarını gördükçe sevdiği adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar.

Aynı okula gitmeye başlayan Neriman ve Ege arkadaşlığı tüm olumsuz şartlara rağmen ilerler. Han Uygar ve İnci’nin aynı radyoda çalışmalarını kabul etmiş gibi gözükse de asıl amacı farklıdır. Safiye içine düşen kurttan kurtulmak için Han’ın evliliğinin gerçekliğini araştırmaya karar verir. Safiye’nin yaptığı plan Gülben’in zor anlar yaşamasına sebep olur. Güvenli alanım dediği evinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

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