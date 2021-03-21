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Masumlar Apartmanı'na flaş transfer! Seda Akman psikolog rolüyle Masumlar Apartmanı'na katıldı

21.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in salı akşamları izleyiciyle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde, Han'ın psikoloğunu canlandıracak isim belli oldu. Ünlü oyuncu Seda Akman, psikolog rolüyle Masumlar Apartmanı dizisine katıldı.

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 27. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana göre ünlü oyuncu Seda Akman dizide psikolog rolünde yer alıyor.

Dizide, Han'ın bir psikoloğa gideceğinin belli olmasının ardından, Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu Binnur Kaya'nın diziye transfer olacağı iddia edilmişti, ancak Seda Akman'ın fragmanda psikolog olarak yer alması söz konusu iddiayı yalanlamış oldu.

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Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

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Masumlar Apartmanı dizisi Seda Akman
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