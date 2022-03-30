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Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?

30.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben ve Esat'ın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben'in kendini sorgulamasına sebep oldu.

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu?

Naci, Safiye'nin daha iyi olduğunu görünce çok sevinir ve dayanamayıp kapısına gider. Doktor hanım, Safiye'nin evi yaşanır hale getirmesi için ona destek olur ancak Safiye bunu başarabileceğinden emin değildir.

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Bir yandan da Hasibe'nin sesini bastırmakta zorlanırken, gece evde hiç ummadığı biriyle burun buruna gelir. Ceylan, Naci'nin telefonundan beri Han'ı düşünerek endişe içindedir. Kendini daha fazla tutamaz ve Safiye'yi ziyaret bahanesiyle apartmana gider. Bu ziyaretin ardındansa bir kez daha kalbinin sesini dinlemeye karar verir ancak bu kez bir şartı vardır.
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Gülben ve Esat'ın bebeklerinin cinsiyeti yakında belli olacaktır. Tüm aile heyecanla o günü beklerken bebeğin cinsiyeti hakkında yürütülen tahminler Gülben'in kendini sorgulamasına sebep olur.

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Masumlar Apartmanı dizisi
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