Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak sosyal medyayı salladı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun İçi” romanından uyarlanarak televizyon ekranına gelen Masumlar Apartmanı dizisinin başrol oyuncusu Birkan Sokullu son günlerde aşk hayatıyla da dikkatleri çekiyor. Uzun bir süredir Eda Gürkaynak’la aşk yaşayan başarılı oyuncunun özel hayatı yakından takip ediliyor.

13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Aslı Enver ile nikah masasına oturan Birkan Sokullu 3 yıl sonrasında evliliğini noktaladı. Aslı Enver'le boşanmasının ardından Birkan Sokullu bir başka ünlü güzele gönlünü kaptırdı. Berrak Tüzünataç'la bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini bitiren Birkan Sokullu uzun bir süre aşka kapılarını kapatmıştı. Birkan Sokullu aşk yeminini ise Eda Gürkaynak ile bozdu. Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Eda Gürkaynak’ın sevgilisi Birkan Sokullu’yla yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı.

‘BİZİ SEVGİ KURTARACAK’

Sevgilisi Birkan Sokullu ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Eda Gürkaynak gönderisine, “Sevginin her türlüsü çok güzel, sevgi kurtaracak bizi” notunu ekledi. Sevgilisinin paylaşımına Birkan Sokullu kalp emojisiyle cevap vermeyi ihmal etmedi. Eda Gürkaynak'ın paylaşımı kısa süre içinde hayranlarının yorum yağmuruna tutuldu.