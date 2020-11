Masumlar Apartmanı’nın Han’ı Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak sosyal medyayı salladı!

Sevgilisi Birkan Sokullu ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Eda Gürkaynak gönderisine, “Sevginin her türlüsü çok güzel, sevgi kurtaracak bizi” notunu ekledi. Sevgilisinin paylaşımına Birkan Sokullu kalp emojisiyle cevap vermeyi ihmal etmedi. Eda Gürkaynak'ın paylaşımı kısa süre içinde hayranlarının yorum yağmuruna tutuldu.

13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Aslı Enver ile nikah masasına oturan Birkan Sokullu 3 yıl sonrasında evliliğini noktaladı. Aslı Enver'le boşanmasının ardından Birkan Sokullu bir başka ünlü güzele gönlünü kaptırdı. Berrak Tüzünataç'la bir dargın bir barışık devam eden ilişkisini bitiren Birkan Sokullu uzun bir süre aşka kapılarını kapatmıştı. Birkan Sokullu aşk yeminini ise Eda Gürkaynak ile bozdu. Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak sosyal medyanın gündeminde yerini aldı. Eda Gürkaynak’ın sevgilisi Birkan Sokullu’yla yaptığı paylaşım takipçilerinden tam not aldı.

BİRKAN SOKULLU'NUN SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK KİMDİR?

26 yaşındaki sosyetik güzel Eda Gürkaynak, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi ve babası cemiyet hayatının tanınmış isimleri Sinem-Kemal Gürkaynak olan Eda Gürkaynak, 2013 yılında Koç Lisesi'nden IB diplomasıyla mezun oldu. 6 dersten oluşan ve uluslararası seviyede kabul gören IB diplomasıyla Eda Gürkaynak üniversite eğitimi için yurt dışının yolunu tuttu. Lara adında bir kız kardeşi olan Eda Gürkaynak New York Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

Aşkın hayatı için büyük bir güç olduğunu ifade eden Gürkaynak sosyal medyadan yaptığı paylaşımda aşkın tanımını yaptı. Güzel isim gönderisine, "Beni tanıyanlar bilir, aşk hayatımda her zaman önemli bir güç kaynağı olmuştur. Yalnızca sevgiliye duyulan aşktan bahsetmiyorum. New York’a ve başka şehirlere de aşık oldum. 10 sene basketbolu da aşkla oynadım. Leziz bir yemek yerken, doğanın içinde huzurlu bir tatil yaparken, gözüm kapalı dans ederken, ritmime uyan bir müzik dinlerken de aşkı hissederim ben. Kalbimi açık tutmak benim en büyük ilham kaynağım. Zaten en 'timeless (zamansız, sonsuz)' , gördüğümüz sanata, dinlediğimiz şarkılara, kullandığımız ürünlere, yediğimiz yemeklere, yaptığımız aktivitilere yansıyan; tarihin akışını değiştiren, insanoğlunun her daim ilham kaynağı olmamış mıdır aşk?" notunu eklemişti.