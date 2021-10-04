Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'nun ünlü olmadan önceki mesleği şaşırttı

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Han karakteriyle ekrana damgasını vuran Birkan Sokullu'nun yıllar önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı biliniyor.

Yıllar içinde televizyonun vazgeçilmez isimlerinden olan Sokullu'nun oyunculuktan önceki mesleği şaşırttı.

2005 yılında ekranlara adımını atmadan önce Sokullu'nun basketbolcu olduğu ortaya çıktı. Tuğba Ekinci'nin klibinde oynamak isteyen Sokullu o dönem Ekinci'ye haber göndermiş.

Ekinci katıldığı programda bu konuyla ilgili şunları söyledi:



"Evet! Bir kere evlenip boşandım. Henüz ünlü olmamışken evlendim, 8-9 yıl evli kaldım. Hala dostuz, görüşmeye devam ederiz. Birkan, eski eşimin basketbol takımındandı. Kendisi oynamak istedi. O zamanlar sadece basketbol oyuncusuydu."

