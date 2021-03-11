Masumlar Apartmanı'nın İnci'si Farah Zeynep Abdullah: Durmadan akan bir para yok

Rol aldığı dizisindeki başarılı performansıyla son günlerin popüler isimleri arasında yer alan güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Özel hayatıyla da dillerden düşmeyen Farah Zeynep Abdullah, Ayşe Arman'a konuştu. Ayşe Arman'a hayatıyla ilgili açıklamalar yapan güzel oyuncu "Çok para kazanmışsındır? O paralarla ne yaptın" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ya ben bu sorulara çok daralıyorum. Maalesef çoğu insan oyunculuk yapılınca köşeyi dönüyorsunuz sanıyor. Çünkü insanların aklına ilk, para ve güzellik geliyor. Bu algı beni üzüyor. Bütün hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz bir meslek bu. Mesela bir proje yapıp, iki sene boyunca maddiyat bakımından hiçbir şey yapmadığımız da oluyor. Dolayısıyla durmadan akan bir para yok ortada.

Dünyayı gezme isteğim, merak duygum konusunda asla yanılmıyorsunuz! Ama hiç param olmasa da dünyayı gezecek, ilginç eğitimler alabilecek ya da canımın istediğini yapabilecek bir durum yaratırım ben. En sevdiğim şey spontane yolculuklar! Keşke sürekli istediğim yere istediğim zaman gidebileceğim bir uçakta ya da karavanda yaşıyor olsam."



